Il colore bianco della notte, l’insonnia

Insonnia, la difficoltà ad addormentarsi, i frequenti e ripetuti risvegli durante la notte, ma soprattutto l'assenza di quel senso di benessere e ristoro che si prova dopo un lungo, benefico sonno ristoratore, sono per definizione tutti sintomi di uno dei più diffusi disturbi della società contemporanea: l'insonnia. Le cause possono essere molteplici: l'abuso di sostanze cosiddette di conforto, come alcol, caffè, tè; l'anomala produzione notturna da parte del corpo di ormoni "eccitanti" quali l'adrenalina o i corticosteroidi; lo stress e le preoccupazioni, forse in misura maggiore delle altre cause, ma anche la mancanza di una "cultura del sonno". Spesso, si sente dire, anche da persone colte e informate, che il sonno è una perdita di tempo e sia quasi un dovere ridurre un tale spreco a favore del piacere o del lavoro. Non si potrebbe commettere un errore più grande. Durante la notte, infatti, il nostro cervello si ricarica nel vero e proprio senso della parola. È durante il sonno che i mediatori chimici, vale a dire quelle sostanze che servono ai neuroni per "parlare" tra loro e trasmettere le informazioni utili a coordinare i processi vitali, vengono prodotti e accumulati nelle cellule nervose per essere utilizzati nella giornata successiva. Se ripetutamente ci sottoponiamo a degli sforzi di lavoro o di studio a scapito del riposo notturno, le tipiche notti "in bianco" per intenderci, o ci sforziamo di ridurre le ore di sonno per guadagnare "più tempo per noi stessi", la nostra capacità di concentrazione, ma anche il nostro umore, ne risultano subito gravemente danneggiati, mentre a lungo andare le ripercussioni sulla salute si faranno sentire a vari livelli. Senza dimenticare il ruolo dei sogni, che nei bambini come negli adulti assolvono ad una funzione biologica ben precisa, quella di rafforzare l'elaborazione delle esperienze dell'individuo a livello inconscio e prepararlo agli impegni della vita attiva. Il rimedio principe è davvero la prevenzione, che nel caso dell'insonnia consiste nell'evitare qualsiasi causa di alterazione o interruzione dei ritmi regolari sonno-veglia, che sono poi molto difficili da ristabilire. È bene quindi che si rispettino alcuni semplici accorgimenti: scegliere sempre gli stessi orari e sempre gli stessi riti, specie coi bambini per andare a dormire; non affrontare alterchi ed evitare cene pantagrueliche troppo ricche di grassi prima di addormentarsi; verificare che il materasso sia in perfette condizioni per ricevere la vostra schiena e che il letto sia rivolto verso nord, come indica il feng shui. Licia Borgognone