Il comitato italiano del FORUM per la sovranità alimentare e al lavoro

Il Comitato Italiano del Forum per la Sovranità Alimentare presenterà ufficialmente a Milano - giovedì 23 maggio - il documento con il quale prenderà parte alla consultazione europea di Cipro, in programma a fine mese. La presentazione è aperta a tutti: avrà luogo a partire dalle ore 15 presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) di via Clerici 5, e vedrà la partecipazione di Antonio Onorati, International Focal Point e membro del Comitato Internazionale. L'appuntamento del 23 maggio rientra nell'ambito delle iniziative organizzate in vista del Forum per la Sovranità Alimentare, che avrà luogo dal 9 al 13 giugno al Palazzo dei Congressi di Roma, in contemporanea con il Vertice Mondiale sull'Alimentazione della Fao. Il Forum raggruppa centinaia di organizzazioni non governative, movimenti e realtà della società civile internazionale e rappresenterà il punto di arrivo di una lunga fase di consultazioni che si stanno svolgendo in questi mesi a livello continentale per raccogliere le riflessioni e le proposte provenienti da ogni angolo del globo. Il Comitato Italiano si batterà per una radicale riforma della politica agricola comunitaria, per dare effettiva sostenibilità sociale ed ecologica alla sua impostazione e ridurre l'impatto negativo sui sistemi agroalimentari degli altri continenti. Il documento con il quale il Comitato Italiano si presenterà a Cipro è il frutto del lavoro di sei gruppi, organizzati a livello nazionale al fine di garantire la piena partecipazione di tutte le organizzazioni aderenti e valorizzare le esperienze già presenti sul territorio. Tra i temi affrontati, le biotecnologie, la riforma dell'agricoltura europea, la sovranità alimentare, il diritto al cibo e i diritti dei lavoratori agricoli. I lavori del Forum prenderanno il via ufficialmente domenica 9 giugno, ma già nel pomeriggio di sabato 8 giugno si svolgerà una grande manifestazione per le strade di Roma, convocata in risposta a un appello lanciato da dieci contadini e lavoratori agricoli di varie nazionalità imprigionati soltanto per aver difeso i propri diritti. Il Forum sarà organizzato in sessioni plenarie aperte esclusivamente ai circa 600 delegati delle Ong/Osc ufficialmente accreditati, che potranno essere seguite in una sala attigua attraverso un maxischermo, e in workshop pomeridiani su temi specifici aperti a tutti. Ogni sera si svolgeranno inoltre delle iniziative collaterali in vari punti della Capitale. Volete partecipare? Accreditavi utilizzando il modello disponibile su Internet all'indirizzo del Forum For Food Sovereignty . L'indirizzo, stavolta non Internet, della sede operativa è: NGO/CSO Forum Secretariat - via Angelo di Pietro 21 - 00165 Roma. Tel. 06-39377764 - fax 06-39377758 - Sito web: www.forumfoodsovereignty.org