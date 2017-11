Il computer? Senti chi parla

Sono passati poco più di venti anni, ma il sogno di Alberto Sordi di vivere con un robot oggi è più vicino. Come dimenticare "Io e Caterina", la spassosa commedia anni "80 in cui l'Albertone nazionale liquidava moglie, amante e domestica per vivere con il l'androide Caterina, un concentrato post-femminista di vizi e virtù del gentil sesso. Erano gli anni dei calcolatori grandi come stanze e la gente comune sapeva a malapena che cosa fosse l'informatica. Oggi tutti noi siamo abituati a masticare un po' di bit, il più delle volte inconsapevolmente, e la tecnologia ci fa un po' meno paura. Siamo forse pronti per chiacchierare con un pc? O meglio, con un monitor? Al CNR, più precisamente nei Laboratori dell'Istituto per le scienze e tecnologie della cognizione di Padova (Istc), ne sono convinti. Lucia, un sorriso da fare invidia a modelle e attrici, è il frutto dell'applicazione delle tecnologie più innovative nel campo della comunicazione "uomo-macchina". Ingegneri, grafici, esperti di linguistica, fonetica e intelligenza artificiale hanno unito le forze per realizzare una vera e propria faccia parlante che articola le labbra secondo l'alfabeto ed esprime rabbia, disgusto, sorpresa, gioia e tristezza. Presentata nel corso dei convegni "Comunicazione parlata e manifestazione delle emozioni" e "Misura dei parametri, aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici", tenutisi a Padova pochi giorni fa, Lucia sarà disponibile a partire da gennaio 2005. "Lucia è dotata di uno specifico modello di articolazione - spiega Piero Cosi, ricercatore dell'Istc del CNR -, sviluppato per rendere più fluidi e naturali i movimenti delle labbra. E' costruita mediante un reticolo di circa 30.000 poligoni e il modello è diviso in due parti principali: la pelle e gli articolatori interni, cioè occhi, lingua e denti. Una suddivisione molto efficace per l'animazione. La pelle direttamente soggetta al movimento dei pseudomuscoli facciali costituisce un elemento unitario, mentre le altre parti anatomiche sono indipendenti fra loro e si muovono in modo più rigido". Lucia debutterà tra poco nel campo dell'e-learning, più precisamente nei sistemi di insegnamento e di apprendimento interattivi. Luce Bernardelli