Il conto delle minne, romanzo di donne

Il libro inizia con la ricetta delle 'minne di sant'Agata', le cassatelle che si preparano in Sicilia in occasione della festa della Santa, ogni 5 febbraio. E proprio il 5 febbraio, nonna e nipote, omonime della Santa, nella penombra della cucina si dedicano al sacro rito della preparazione dei dolci: " La nonna, di cui porto il nome, aveva stabilito che io l'aiutassi in cucina nella delicata preparazione dei dolcetti e mi designò custode ufficiale della ricetta e sua unica erede". "Il conto delle minne dev'essere pari", ricorda la nonna alla nipote Agatina. E in questo libro le minne si contano e si raccontano. Certo, sono i dolci le minne. Ma sono anche i seni, simbolo di femminilità. Raccontano storie di bellezza, dolcezza, amore e purtroppo anche di amarezza, tristezza e rancore. Sono i seni grandi, morbidi, rotondi e sani, ma anche piccoli, cadenti, invisibili o malati. La piccola Agata cresce in questo libro. Assistiamo al suo cambiamento da bambina a donna. Ci racconta la storia sua vita e quella della sua famiglia, in particolare delle donne della sua famiglia. Femminili, genuine, buone, ma anche cattive, arcigne e dure. Un bellissimo romanzo di formazione, per tre quarti davvero avvincente. Poi, purtroppo, deludente perché perde d'intensità nei contenuti, nei ritmi e nello stile. Peccato. Ci sono le debolezze delle donne, l'ostinazione per amori logoranti, quelli a cui, chissà perché, ci si affeziona di più. Ma soprattutto c'è la forza delle donne. Quella di rinascere. Sempre. Perché 'bel tempo e malo tempo non dura tutto tempo', come insegna la nonna alla piccola Agata. Le donne lo sanno.