Il coraggio di avere una coda

Purtroppo, solo di un certo percorso, perché loro hanno il ?brutto? vizio di lasciarci in gramaglie, lacrime e sofferenze quando se ne vanno nelle ?verdi praterie?. L?unica consolazione è che spesso la nostra vita è costellata di tanti incontri animalosi, che non sostituiscono mai i precedenti compagni, ma che rendono più accettabile e meno solitario il nostro cammino. Poi, ci sono cani e gatti e altre bestie che fortunate non sono, ma che possono incappare nella fortuna lungo il percorso della loro vita, perché dopo aver incontrato uno o una serie di umani bastardi, incontrano la persona o le persone che sono in grado di ridargli la loro dignità, il posto giusto in questo mondo e una sana, bella, coccolosa carezza (anche più di mille) che, quelle si sa, non fanno mai male! ?Il coraggio di avere una coda? è un modo di dire il coraggio di vivere, il coraggio di fidarsi ancora di chi può aver causato tanto dolore e tanta sofferenza. Sono state, quindi, raccolte alcune storie, non tutte perché sono troppe, per mostrare come si può essere crudeli e come si può esseri ?umani?, come si può cancellare la nostra capacità di dare e ricevere amore, e come al contrario si può imparare ad amare in modo diverso e più completo. Chi conosce queste storie sa che non tutte sono a lieto fine, perché rappresentative di una realtà difficile da accettare e anche da vedere; per scelta, in questo libro troverete solo storie con ?happy ending?, perché si è voluto regalare una lettura piena di emozioni, non di tristezza. E così leggiamo la storia di Gedeone, Fido, Pit, Billy,Sugar e tanti altri. Questo libro è dedicato a loro e a chi come loro sa perdonare; eppoi è dedicato a tutti gli altri animali che vorremmo salvare, che abbiamo incontrato sulla nostra strada o quelli che non abbiamo mai visto, ma che sappiamo avere bisogno di speranza. La tristezza la lasciamo a quei tristi figuri, che non hanno ancora capito cosa sia davvero l?amore! Daniela Bellon