Il corpo e l’anima

Di fronte alla sordità della coscienza talvolta l'urlo del dolore è l'estrema ratio con cui le zone d'ombra dell'anima tentano di emergere per farsi ascoltare. Il concetto di fondo che ispira il libro vede la malattia, il corpo dolente come specchi di una sofferenza dell'anima. Il vero processo di guarigione può avvenire, dunque, solo attraverso un percorso d'individuazione e di consapevolezza di quelle che sono le aree più vulnerabili della nostra psiche. Ciò che importa è ritrovare l'immagine che sta dietro il sintomo, qualunque sintomo, per diventare o tornare ad essere consapevoli della trama della nostra vita. Il libro è frutto di un'esperienza personale, che vede l'autore, psicanalista, nel doppio ruolo di guaritore-malato, nel solco della tradizione medica antica. Ed è forse per questo che il linguaggio è lontano da psicologismi e interpretazioni accademiche, ma si avvicina al ritmo pacato del colloquio e della poesia. ...qualche riga "Il processo di guarigione in senso vero è l'individuazione che possiamo paragonare ad un ritorno a casa, ad una sorta di rinascita in un Sé autentico e completo. Il paziente non può scegliere di farlo, né può essere istruito a farlo, perché non abbiamo a che fare con un processo logico, realizzabile con la forza della volontà o mediante un qualche graduale processo razionale. Siamo in presenza di un miracolo della natura. Tutto ciò che possiamo fare è motivarci al cambiamento".