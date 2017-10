“Intelligenza” corporea

Ampliando il nostro concetto di materia, dobbiamo anche ammettere che possa esistere un principio di "intelligenza", una sorta di programma - paragonabile al software di un computer - che ne regola disposizione e caratteristiche. Solo nell'ambito del nostro corpo, infiniti processi regolano la nascita di nuove cellule, la scomparsa di quelle vecchie, il funzionamento di ogni infinitesimale parte dell'organismo. Sovrintendono ad operazioni di estrema complessità, ma che pure possono essere considerate "di ordinaria amministrazione", ad esempio rimarginando una ferita o riaggiustando un osso fratturato. Possono intervenire, allo stesso modo, nelle guarigioni spontanee dalle malattie gravi: quegli eventi - che ancora sono ben lungi da trovare una spiegazione scientifica - in cui il sistema immunitario riesce a difendersi contro una patologia (cancro o altro) che in condizioni normali è devastante. Il noto fisico inglese David Bohm ha ipotizzato l'esistenza di un "campo invisibile" che tiene assieme tutta la realtà, un campo che "possiede la proprietà di sapere quel che avviene ovunque contemporaneamente". Chi è o cosa è dunque "il grande regista" che sta dietro ad ogni processo, quello che riteniamo essere responsabile del principio stesso di guarigione? Poiché organizza e comanda la materia, evidentemente non è materia. La sua essenza va ricercata al di là del campo chimico-meccanico, probabilmente muovendosi nell'ambito della fisica energetica. La medicina occidentale ha sempre agito, anche se in modo molto approfondito, in un campo assai limitato. Ma questa ristrettezza d'azione, scontrandosi oggi con la realtà delle guarigioni "miracolose" da un lato, delle incognite poste dalla fisica quantica dall'altro, deve lasciare il posto ad un nuovo modo di intendere il concetto della salute e dello stesso essere umano. I nuovi orizonti in medicina, pur avendo applicazioni nel campo della guarigione, sono appannaggio più della fisica che della medicina. Pertanto dovrebbero essere considerati dai medici non come "altre" verità, concorrenziali e potenzialmente pericolose, ma piuttosto come strumenti - che hanno anche indubbie applicazioni pratiche - utili per completare il loro sapere. Non solo, ma l'addentrarsi in tali conoscenze potrebbe porre basi solide e qualificate alle diverse medicine non convenzionali. Basi comuni, confrontabili e, soprattutto, condivisibili.