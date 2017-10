still-point, il ritmo cambia

Quando il paziente arriva a un punto significativo - per esempio un ricordo, un emozione. trauma, blocco, ecc. - il suo ritmo cambia sensibilmente. Questo "still-point" o punto di pausa, dà al terapista l'indicazione che il paziente sta elaborando qualcosa di importante che è appena arrivato alla mente conscia dall'inconscio. Quando il paziente arriva a questo punto spesso ha una risposta emotiva provocata dal ricordo. E' a questo punto che inizia il processo che chiamiamo "dialogare" e "completo scioglimento/svitamento del corpo". Ciò che succede dopo dipende dal cliente. Come terapisti, non abbiamo un programma. Iniziamo con il corpo. La cosa interessante è che con il lavoro cranio sacrale e con il nostro tocco intenzionale, il cliente entra in uno stato di profondo rilassamento. Se il cliente ha un tema trattenuto nella mente-corpo e se desidera esplorare questo tema con me il suo ritmo cranio sacrale cesserà immediatamente. Un momento c'è ed il successivo non c'è più. Potrebbe avere un rilascio emozionale, il suo corpo potrebbe assumere posizioni significative... A questo punto iniziamo il processo del dialogo e del rilassamento totale del corpo. E' quanto viene chiamato "Somato Emotional Release".Con il dialogo aiutiamo a rivivere ogni dettaglio dell'esperienza, facciamo da supporto al rilascio di emozioni. Fisicamente sosteniamo qualsiasi posizione del corpo necessaria per rivivere quest'esperienza. Sembra che le emozioni ed i ricordi siano trattenute nelle fasce del corpo e che con il tocco del terapista e la posizione che il cliente vuole assumere, i ricordi affiorano alla mente conscia. Il paziente lascia andare le emozioni attraverso l'espressione verbale e il movimento del corpo il trauma viene rilasciato lentamente permettendo lo spazio per un rilassamento totale. Quando il rilassamento emotivo è finito iniziamo con la 2° e 3° fase: comprensione e soluzione/perdono. Attraverso il dialogo arriviamo alla comprensione di cosa è successo, perché è successo, ed i motivi per l'aver trattenuto emozioni. Dopo entriamo a fase di risoluzione/perdono. Il risultato interessante di questo lavoro è che se viene fatto fino in fondo, il cliente si sente completo. Deva Kranto Murphy Terapeuta in massaggio rebalancing e in cranio-sacrale