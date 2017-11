Il corvo Vince

Il corvo Vincenzo vince ogni tipo di gara. I suoi voli alti gli consentono di scoprire scenari, paesaggi e alberi ignoti agli altri animali. Amato e ammirato da tutti perché è un corvo che vince, ma senza alterigia, Vincenzo è soprannominato Vince. Il suo destino era insito nel suo nome. Un giorno Vince si sente impotente. Sente la tristezza nel cuore e negli occhi, perché ha la sensazione di non avere proprio vinto. Sente che non basta essere il più bravo a volare e a catturare i vermi. C'è di più. Già: ma che cosa? Deciso a capire, il corvo spicca il volo oltre il bosco. L'incontro con un drago con cinque teste si rivela fatale. Il drago non sputa fuoco, come tutti i draghi, bensì ninne nanne, melodie e poesie. Con soave magia questo animale regala parole semplici al corvo, che corrono nell'aria leggera. Sono parole in differenti lingue che insegnano i sentimenti più puri e più genuini. Si tratta di un dono davvero prezioso, un dono che rende Vincenzo degno del suo soprannome. Se alziamo gli occhi possiamo scorgere Vince che si libra nell'aria turchina per carpire quei messaggi importanti, per poter vincere davvero. Insieme a lui dovremmo fare tesoro dei concetti indicati dal drago, perché vincere non è solo primeggiare, ma è soprattutto non perdere i sentimenti fondamentali d'amore, di speranza e di felicità. Silvia Passini