Il counseling somatorelazionale

Come si comporta un counselor somatorelazionale? non interpreta, non giudica e non investiga ma si dispone all?ascolto, non solo con le orecchie, verso chi espone il suo disagio. Colloquio dopo colloquio, il counselor non si permette di definire ciò che l?altro deve fare secondo una modalità direttiva ma facilita un processo di auto-consapevolezza. L?assunto principale della psicologia umanistica, che ha dato vita alla relazione d?aiuto (Counseling), è che in noi è già presente la capacità di autodeterminarci in maniera consapevole per la risoluzione dei problemi, anche se questo processo di evoluzione non è rapido o semplice. Mediante rimandi e riformulazioni verbali, il counselor dà inizio a un ?gioco di luci?. Ristrutturando il campo percepito dal cliente, si schiariscono le parti oscure di un comportamento o le parti in ombra del vissuto emotivo. Questi cambi di luce in scena non sono regolati dal counselor nelle vesti di un regista super partes: I due protagonisti (counselor e cliente) muovono in sinergia il gioco con l?obiettivo comune di rendere più chiaro un campo percettivo un po? oscurato o deformato da elementi di disturbo, come ad esempio da continue ruminazioni interiori. Durante i colloqui si resta faccia a faccia, nel contesto del qui ed ora per intensificare la luce sulla questione di disagio. Il counselor somatorelazionale sperimenta insieme al paziente il ruolo della corporeità durante l?incontro: il corpo rientra sempre come veicolo di messaggi spesso non consapevoli, che il counselor può rimandare verbalmente al cliente, limitandosi a rendere visibile ciò che coglie nel percepire le modalità più o meno coscienti dell?altro. Nello stesso tempo, il corpo è un potente strumento di agevolazione del processo di evoluzione, laddove il counselor può agevolare il processo di autoesplorazione invitando il cliente ad approfondire la respirazione, ad auto-contattarsi con le mani sull?addome per facilitare la consapevolezza di sé come unità psico-corporea e agevolare un riequilibrio dello status energetico seenza mai dimenticare che l?ascolto, il rimando verbale, la delucidazione, la completa assenza di giudizio e il vivere nel qui e ora facilitano un processo di consapevolezza indispensabile per trovare in modo autonomo la soluzione al disagio. Questo è il fine di un rapporto di counseling: rieducare l?altro a quella autodeterminazione in noi spesso trascurata e non pienamente valorizzata. Mila Nason