Il cucchiaio è una culla. Diario della battaglia di Yuyu contro l’anoressia

Un diario di una ragazza, Giuditta Guizzetti. Alias Yuyu. Il successo prima. Tutti ricordiamo "Mon petit garçon" colonna sonora di un famoso spot televisivo. E ancora "Bonjour bonjour". Ed ecco aprirsi il vortice dello showbiz, tante persone accanto a lei, feste, eventi, altri brani. Le difficoltà poi. Le luci della ribalta che si spengono. La solitudine. C'è dolore in queste pagine. C'è il racconto di una malattia: l'anoressia. Un percorso che porta una ragazza bella, seducente, ammaliante a pesare poco più di 36 chili. Perché a volte ci si sente soli, abbandonati, abbattuti. E si arriva a mortificarsi, a infliggersi dolore. Giuditta è sempre più magra. Sempre più sola. Anche il bimbo che porta in grembo se ne va con i suoi chili. Sempre più magra. Sinché non si affida alle cure di medici e infermieri presso Palazzo Francisci di Todi. Ma perché? Come si arriva a questo punto? Come si entra in una malattia del genere? Non c'è una risposta precisa, razionale, ben delineata. Ci sono gli occhi di una ragazza dolce, sensibile. Forse troppo fragile. Forse lasciata troppo sola. Una ragazza preziosa come un diamante. E ancora, come un diamante dura, ma fragilissima. C'è dolore in queste pagine, ma c'è anche speranza. C'è sempre della linfa vitale che vibra in Giuditta, nelle sue parole, nelle sue espressioni, nei suoi pianti, nei suoi singhiozzi, in ciò che crea: "così, in quattro e quattr'otto le ho fatto un paio di orecchini. Come amo vedere nascere qualcosa da me, dalle mie mani". Il diario di una malattia. Uno scandaglio nelle debolezze per ritrovare la forza. Per capire che "il cucchiaio è una culla" va riempito di forza, di amore, di semplicità. Di vita. Di noi.