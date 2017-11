Il cuoco segreto dei papi. Bartolomeo Scappi e la Confraternita

La cucina nel Cinquecento. Com?era? Cosa si mangiava? E come? Preparatevi per fare un salto nella storia con questo bel libro. Qui si parla infatti di colui che era il ?cuoco segreto dei papi?, Bartolomeo Scappi, maestro dell?arte della cucina e autore di uno dei più celebri trattati di cucina del sedicesimo secolo. Era lui con la sua confraternita di cuochi e pasticcieri che organizzava cene e sontuosi banchetti per Pio V e i suoi commensali. Era lui che pensava a come abbinare sapori, colori e gusti delle ricche tavole di cinque secoli fa. Un piacere questo libro. Per l?occhio, per il palato e per la curiosità storica. Si respira tutta la magia che c?era nella preparazione di un piatto, l?amore per gli ingredienti giusti, scelti e serviti con la più studiata e ricercata delle presentazioni. Tecnica razionale e amore intuitivo si univano nei piatti dello Scappi in un magico insieme di sapori e colori. Lo studio e la razionalità erano alla base dei suoi sontuosi e gustosi banchetti. Un?opera affascinante sulla storia della gastronomia nata dalla paziente ricerca tra archivi e chiese, che ci porta indietro nel tempo tra conviti rinascimentali, tavole imbandite, ricette per eminenti personaggi della corte romana, tavole con illustrazioni di cucine e utensili. Un?opera sicuramente da conoscere, per vivere il momento in cui il fascino della storia si unisce al fascino della cucina. Ne vale davvero la pena. Silvia Passini