Il Dalai Lama in Italia. “Io sono qui” a Impatto Zero

L'incontro del Dalai Lama con il pubblico del venerdì è intitolato: "Ethics for everyday life: Dealing with emotions" In molti libri nei quali è riportato il pensiero di Tenzin Gyatso si tratta delle "Emozioni distruttive" (rabbia, desiderio, illusione, etc..), di come queste possano, se fuori controllo, rendere difficile il raggiungimento della serenità e della felicità. Sentire il pensiero di S. S. il Dalai Lama sui rimedi e sulle capacità di controllo delle emozioni distruttive, sulla possibilità di valorizzare le emozioni positive, è per noi di grande utilità. E per vivere da subito emozioni positive abbiamo pensato di offrire al pubblico presente un concerto con artisti italiani ed internazionali alcuni dei quali si sono distinti per un impegno in favore della causa tibetana. Il concerto aprirà con danze e musiche dei Monaci Tibetani e dei Dervishi Roteanti di Istanbul e con una meditazione al tramonto. L'incontro con gli imprenditori sabato 30 luglio al Grand Hotel sarà sul tema "Ethics in business" Nel suo "L'arte della felicità al lavoro" Tenzin Gyatso parla del progetto di un prossimo libro, dove raccoglierà il suo pensiero proprio sull'Etica nel mondo dell'economia e del lavoro. L'idea è quella di ricevere, nell'incontro di Rimini, qualche anticipazione. Il messaggio del Dalai Lama è: riacquistare fiducia, uscire dallo smarrimento, dedicare maggiore attenzione all'etica nelle scelte e nelle azioni verso la persona e l'ambiente. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Italia-Tibet, Ioè, Associazione Manager Zen e Anima, associazione nata all'interno di Unione degli Industriali di Roma. LifeGate con Impatto Zero® ha compensato la CO2 emessa, inoltre l'energia elettrica per l'evento è da fonti rinnovabili (e dunque non inquinanti), con LifeGate Energy®. L'evento tutela 2.582 mq di verde in Costa Rica.