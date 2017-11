Il dizionario dei cartoni animati

Vi ricordate Holly e Benjy? E Carletto il principe dei mostri? I Ghostbusters? I Puffi? Lupin? Alcuni di questi cartoni animati vengono spesso riproposti nei palinsesti delle programmazioni anche oggi, sono degli ever green. Ma altri costituiscono mattoncini del passato? Che tuffo nell?infanzia! Pomeriggi di compiti, merende e cartoni animati! i cartoni della prima serata. Sono tutti qui, in questo libro. Daniel Valentin Simion, giovane e intraprendente autore, ha deciso di creare un?opera originale, un?enciclopedia dei cartoni animati, racchiudendo in queste pagine cento anni di film di animazione, cento anni di ricordi di tutti noi, della nostra infanzia. Sembrava impossibile, invece... E? divertente sfogliare questa enciclopedia, aprire una pagina a caso e trovarsi di fronte a quel cartone animato, che magari avevamo dimenticato, ma qui c?è e costituisce un pezzo della nostra storia. Un libro originale, completo, esauriente. Un grande libro (984 pagine) che mancava. Un dizionario enciclopedico di tutti i cartoni animati di cinque continenti, preceduto da un?ampia parte introduttiva relativa alle tecniche di animazione, ai numeri, ai premi, al linguaggio dei cartoni animati. Oltre 90.000 cartoni animati, più di 3.000 schede di cartoni passati in televisione, al cinema e sulla rete. Se proprio vogliamo, quel che manca sfogliando il libro al primo impatto è proprio un po? di colore. Stiamo parlando di cartoni animati e forse un po?di colore avrebbe reso il libro più accattivante. Ma sempre di un?enciclopedia si tratta? Bello, questo libro! Sicuramente da avere, per fare un tuffo nel proprio passato (Oh, les beaux jours!, direbbe Beckett). Per comprendere, per comprenderci. Per ricordare, sorridere e? commuoversi! Silvia Passini