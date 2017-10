Energia quantica

Il "Chi" è l'energia vitale essenziale che anima tutte le forme di vita nell'universo per la Medicina Tradizionale Cinese. Per l'Ayurvedica si chiama "Prana" e per la naturopatia (la scienza occidentale della vita) semplicemente "Forza Vitale". In ogni caso è l'elemento di trasmissione e coesione dal quale dipende la vita stessa, che dimostra che la nostra vita non è solo la somma di elementi chimici e fisici. Questa energia è presente in ogni essere vivente e consente di svilupparsi, riprodursi e di avere il potere di autoguarigione. Qualsiasi siano i rischi e le situazioni in cui un essere vivente si trova, il "Chi" cercherà di porlo nello stato di equilibrio più vicino a quello di salute e quindi di sopravvivenza. Se, ad esempio, mangiamo un cibo avariato, la nostra Forza Vitale ci farà espellere tutto subito, per evitare che, trattenuto, possa danneggiare il nostro organismo. Lo stesso esempio vale anche per tutta la natura in generale: non a caso amiamo dire... la natura si è ribellata, anche se sarebbe più giusto dire che si è autodifesa! Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, ad esempio, il corpo produce due diverse forme di Energia VItale direttamente dalle sostanze nutrienti estratte dalla digestione del cibo e dall'acqua. Una è chiamata energia nutriente ed alimenta organi, ghiandole, nervi, ossa e tutti i tessuti vitali. L'altra, l'energia protettiva, generata dai sottoprodotti della digestione, circola lungo tutta la superficie del corpo, subito sotto la pelle, proteggendo l'intero organismo dall'invasione di energie estreme ambientali come il caldo e il freddo. L'energia estratta dal cibo, per essere Vitale ha bisogno di quella dell'aria, portatrice di energia cosmica. Per tale motivo, in tutte le medicine olistiche, l'alimentazione e la respirazione sono fondamentali e complementari per vivere a lungo e in salute. Secondo tale concezione, l'energia vitale nasce con noi e preserva, durante la vita, i delicati equilibri che costituiscono lo stato di salute. Se il flusso energetico viene perturbato, per qualsiasi ragione, si altera l'equilibrio, si iniziano ad avvertire disturbi e sofferenze e, conseguentemente, si sviluppa la malattia. La moderna fisica quantistica è di grande aiuto per comprendere tali fenomeni energetici. Tutto ciò che ci circonda, infatti, è composto da atomi, che a loro volta sono costituiti da particelle subatomiche, con proprietà ondulatorie. Si comportano, cioè, ora da particelle (quindi con una massa, una posizione ed un rapporto spazio-tempo) ora da onde (quindi prive di massa, cioè immateriali, invisibili, ma presenti ovunque nello spazio). Lo studio degli equilibri e delle dinamiche delle energie trasmesse o prodotte da cellule, tessuti e organi, secondo la fisica quantistica, ha permesso, nell'ambito della medicina bionergetica, la nascita della medicina quantica, definita: medicina del III Millennio! Questa moderna medicina olistica con sistemi e strumentazioni sofisticatissimi, integrata dalla millenaria esperienza della Medicina Tradizionale Cinese, è in grado di esplorare l'anatomia energetica del corpo umano, di produrre e misurare variazioni di energia, e di interagire, attraverso micro radiofrequenze, con le energie sottili, modificando e correggendo i flussi energetici al fine di ripristinare l'equilibrio e la salute. Gabriele Bettoschi