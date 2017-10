Fumo passivo

I dati saranno pubblicati tra qualche mese dall'Iarc di Lione. L'Organizzazione mondiale della sanità include il fumo passivo tra le sostanze del Gruppo I, le più pericolose e strettamente legate al cancro. Per il fumo passivo è a rischio più di un italiano su quattro: sono infatti oltre quindici milioni i fumatori passivi, le persone che non fumano ma convivono con un fumatore in famiglia, prime vittime i bambini. Secondo l'Istat, infatti, chi è esposto fin da piccolo alle sigarette dei genitori tende ad imitare il modello parentale con maggiore facilità rispetto a chi è vissuto in famiglie di non fumatori.