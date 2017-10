Invecchiamento? No grazie!

L'invecchiamento è una catena, o meglio una reazione a catena. Il radicale è una cellula instabile e monca , un prodotto di scarto destinato allo smaltimento poiché privo di un elettrone. Pertanto lo ruba a una cellula nobile rendendola a sua volta instabile e danneggiata, trasformandola in una cellula svigorita in deperimento, che pur di salvarsi attaccherà un'altra cellula per sottrarre un nuovo elettrone . È antiossidante chi spezza la catena, chi crea stabilità, chi impedisce il furto: la dieta, lo sport,il normopeso, il riposo, la felicità. E la medicina naturale, che andiamo a scoprire.

Rimedi naturali per contrastare l'invecchiamento

Acai rox