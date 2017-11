Il futuro dell’agopuntura in Occidente

Previsioni sul futuro dell'agopuntura. La moderna chirurgia non avrebbe potuto svilupparsi senza l'ausilio dell'anestesia e questa non sarebbe nata senza la scoperta del curaro, proveniente dall'America del Sud. Oggigiorno, nessun anestesista, quando induce una curarizzazione, pensa di praticare la medicina amazzonica. È probabile quindi che anche l'agopuntura entrerà gradualmente a far parte della medicina occidentale. Se l'agopuntura riscuote oggi l'interesse non solo del pubblico ma anche di tutto l'ambiente scientifico è perché, semplicemente, funziona, da cinquemila anni e sotto ogni latitudine. Benché la ricerca scientifica sui suoi meccanismi di azione in termini occidentali sia non solo lecita, ma anche doverosa, l'auspico che formuliamo è che l'agopuntura del terzo millennio non rinunci, per penetrare e diffondersi ancor più in occidente, alle sue radici. Il pensiero medico cinese, che pone al centro della propria attenzione lo stato di salute e non la malattia, il mantenimento della fisiologica attività dell'organismo prima ancora che la lotta all'evento patologico, può fornire spunti di riflessione alla nostra medicina, da un secolo troppo indirizzata alla malattia. D'altra parte il pensiero medico/filosofico cinese tradizionale, pervaso dal senso dell'unitarietà del vivente, dove non esistono dualismi funzione/struttura, energia/materia, psiche/soma, può aiutare quello medico/scientifico occidentale a riappropriarsi di una visione d'insieme, che la sofisticazione della nostra ricerca scientifica, sempre più approfondita e dettagliata, ha rischiato di perdere.