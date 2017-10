Il futuro dell’omeopatia

Al centro di una polemica ricorrente a livello medico e scientifico, l'omeopatia rappresenta una vera e propria scommessa di tipo politico ed economico dal punto di vista del Sistema Sanitario. Approvata a larga maggioranza dal pubblico e da molti medici, rimane esclusa dall'universo degli ospedali universitari e la sua modalità d'azione è tuttora priva di spiegazione. Allora, qual è il suo futuro? Il suo destino? In questo libro Christian Boiron privilegia l'integrazione dell'omeopatia all'interno della medicina in tutte le sue dimensioni: scientifica, ospedaliera, universitaria. E questo allo scopo di offrire al malato le migliori possibilità di guarigione. Ci descrive questo cammino senza compromessi, lungi da qualsiasi trionfalismo e da qualsiasi settarismo: «La mia fiducia nell'importanza attuale e potenziale dell?omeopatia mi permette di rivelarne le debolezze ed i limiti. Come l?'allopatia, deve valutarsi, rimettersi in discussione ed evolversi continuamente per progredire al servizio dei malati e delle malattie.»