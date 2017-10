Sodastream Crystal vince il Green Good Design 2010

Il gasatore Crystal prodotto da SodaStream consente ai consumatori di produrre soda e acqua frizzante a casa in un'elegante caraffa in vetro, riducendo sensibilmente i rifiuti prodotti dal trasporto e lo smaltimento delle bottiglie di plastica. "Siamo orgogliosi che sia stato riconosciuto il ruolo attivo di SodaStream nel migliorare il nostro pianeta - afferma Daniel Birnbaum, direttore generale di SodaStream - e la nostra bottiglia riutilizzabile elimina l'impiego di bottiglie e lattine convenzionali che di solito finiscono nelle discariche. Il sistema è unico perché offre una soluzione innovativa per l'ambiente senza sacrificare le esigenze del consumatore. Inoltre è molto conveniente, promuove la salute e il benessere ed è molto divertente da usare". Il premio è stato conferito dalla European Centre for Architecture Art Design e Studi Urbani e The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, ed è stato dato ad alcuni dei più innovativi produttori del mondo e studi di progettazione. Tra i precedenti vincitori del premio si annoverano importanti aziende incluse nella Fortune 500; che hanno contribuito alla progettazione di sistemi per un ambiente migliore. Good Design™ è uno dei più antichi e prestigiosi premi per i prodotti, a livello mondiale. "Il Crystal di SodaStream è l' innovazione che meglio rappresenta il nostro prestigioso premio Green Good Design - ha dichiarato Christian Narkiewicz-Laine, presidente del The Chicago Athenaeum - è una combinazione unica tra sostenibilità, eleganza e funzionalità". Il Green Good Design Award ™ è un'edizione del programma di Good Design™, fondata a Chicago nel 1950. L'obiettivo del premio è quello di sottolineare l'impegno delle aziende nella progettazione di prodotti sostenibili.