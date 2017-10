Il giardino botanico alpino “Viotte” del Monte Bondone

Ci sono collezionisti che non prevedono la raccolta di oggetti, ma che nella loro originalità puntano alla visita di luoghi davvero unici. Insomma c'è chi, andandosene in giro nei mesi primaverili ed estivi, non resiste alla tentazione di visitare gli orti botanici, che offrono a questi singolari collezionisti emozioni quasi inenarrabili. Se stai aspettando che il gelo, finalmente, ci dia il suo arrivederci al prossimo anno e sei alla ricerca di qualche spunto per future spedizioni, ecco una segnalazione da appuntare sul tuo taccuino. Sappi che la montagna che s'innalza proprio a ridosso della città di Trento, nasconde tesori naturalistici straordinari. Salendo in cima al Monte Bondone, raggiunta quota 1500 metri si scopre una distesa di prati fioriti che in epoche remote era un grande specchio lacustre. Al centro di questa conca verdeggiante e assolata, oggi c'è il giardino botanico alpino "Viotte". Questo giardino, istituito sul finire degli anni trenta, è uno dei più estesi di tutte le Alpi. Nucleo fondamentale dell'orto botanico è il giardino roccioso ricco di specie officinali spontanee e ornamentali. Si estende per un ettaro e conserva oltre mille varietà di piante alpine, con particolare riguardo a quelle a rischio d'estinzione. Una splendida aiuola di Rabarbaro cinese accoglie il visitatore e lo invita ad avventurarsi tra la flora euroasiatica di Alpi, Appennini, Pirenei, Carpazi e Caucaso e a proseguire tra le rocce che accolgono specie alpine provenienti dalle montagne di tutto il mondo. Nei restanti nove ettari di boschi e prati protetti è possibile seguire un itinerario che illustra le specie arboree e arbustive presenti. Dall'estate scorsa è stato aggiunto anche un "percorso licheni". Per maggiori informazioni: Giardino botanico alpino delle "Viotte" Graziella Ceruti