Insetti nel giardino della natura

Di solito la maggior parte di noi li considera degli esserini fastidiosi, brutti e inutili. Siamo convinti che infestino le piante, che ci pungano sempre e che portino malattie. Sono gli insetti. Ma è davvero così? In questo affascinante viaggio, l'entomologo Gianumberto Accinelli, dell'Università di Bologna, ci prende per mano e ci accompagna nel mondo di questi esserini a sei zampe, per farci ricredere: non solo gli insetti sono utilissimi alla tutela della biodiversità, ma non sono nemmeno così cattivi come pensiamo, anzi, a volte mostrano un lato "umano" inaspettato (con lato umano non ci riferiamo solo a quello buono, sia chiaro). E visto che "il viaggio è un sentimento, non soltanto un fatto", come scriveva Mario Soldati, in questo percorso tra prati e boschi, l'autore ci rende partecipi dei suoi ricordi, innescati dalle riflessioni sui suoi amati insetti. Così, qua e là, compaiono il suo maestro, il professor Giorgio Celli, celebre entomologo ed etologo scomparso da poco più di un anno; i viaggi, i ricordi degli anni di studio e di dottorato e gli aneddoti personali. È inevitabile il coinvolgimento emotivo, quando siamo appassionati ad una materia e l'autore di questo libro ne è prova lampante. Per rendere questo libro ancora più utile, all'interno sono contenuti dei semi biologici da piantare sui nostri balconi o nei nostri giardini, per osservare da vicino e dal vero quello che ci è stato spiegato in questo libro: nigella, gittaione e lino da fiore che attireranno numerosi insetti. Vi daranno ancora fastidio o li osserverete con più attenzione dopo aver letto questo libro, come piccoli entomologi "in erba"?