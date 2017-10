Il “giardino delle delizie” a Palazzo d’Avalos a Vasto

Se conosci già l'incanto di altri giardini napoletani per aver magari visitato il chiostro del monastero di Santa Chiara a Napoli, sarai contento di ritrovarti qui a Palazzo d'Avalos, antica residenza feudale di quelli che dal 1496 per ben tre secoli furono i signori di Vasto. Così oggi come ieri, tra siepi di bosso e cespugli di rose in questo paradiso regnano gli alberi dell'arancio, la lavanda, il rosmarino, la salvia, la vite americana, il gelsomino, il geranio, la buganvillea e le rose rampicanti. Palazzo d'Avalos domina la marina di Vasto dalla collina su cui si arrampica il paese. Il meraviglioso giardino, affacciato sul mare, si raggiunge dopo aver attraversato il cortile che vi accoglie all'entrata dell'edificio. Un recente restauro del giardino, ha ridato vita a quello che era l'originario impianto architettonico tardo settecentesco del quale restavano tracce nell'esistente e nei documenti. Il verde si configura come una croce attraversata da vialetti ortogonali coperti da un pergolato appoggiato su colonne in muratura: modello comune a molti giardini e chiostri napoletani d'età barocca. In passato, oggi non più, c'era persino un padiglione sorretto da colonne abbinato a due fontane ornamentali. Se ora mancano i giochi d'acqua che un tempo rendevano ancor più gradevole passeggiare e soffermarsi nel giardino, ci si può accontentare, ed è un dolce accontentarsi, di sostare nel cuore del verde: il pozzo e le panchine in maiolica hanno ritrovato dopo il restauro tutto il loro splendore. Per finire, dopo aver percorso il vialetto che costeggia il muro del palazzo dove sono sistemati tra le piante lapidi e reperti archeologici di questo e di altri edifici, si potrà raggiungere il terrazzo panoramico. Graziella Ceruti