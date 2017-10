Il giorno delle Oasi

In Italia sono ben 130 le oasi, custodite da più di 40 anni dal WWF che così protegge oltre 30.000 ettari di natura e biodiversità. Ma ben più grande è il patrimonio naturale italiano: un vero e proprio tesoro, fatto di milioni di ettari di boschi, 8.000 chilometri di coste, oltre 9.000 specie vegetali e ben 65.000 specie animali. Ecologicamente un'oasi ha un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità: un frammento di territorio isolato e protetto, che consente a varie specie - animali e vegetali - di trovare rifugio, cibo e di avere la possibilità di riprodursi. D'altra parte, il territorio italiano si trova ormai ad essere frammentato, il che impedisce una corretta gestione e protezione di quella che potrebbe essere una risorsa per tutto il Paese, sia dal punto di vista naturale che economico. La totalità delle oasi italiane ospita tutti i biotopi naturali del nostro territorio: si va dalle praterie alpine alle coste di gesso, dalle aree umide ai canyon selvaggi, dalle cascate alle grotte, dai boschi planiziali con querce, olmi e frassini, alle foreste mediterranee con lecci, corbezzoli e pungitopo. Così non risulta difficile incontrare un cervo sardo, fino a pochi anni fa prossimo all'estinzione, o addirittura sperare di incrociare un lupo o un orso. Senza dimenticare però tutte quelle specie che trovano nelle oasi zone di rifugio e riparo, soprattutto il folto numero di uccelli che ogni anno solcano i cieli italiani. Il WWF apre le porte delle proprie oasi al pubblico, suggerendo una giornata diversa dal solito, utile sia ai bambini sia agli adulti, per ritornare almeno per un giorno all'arcaico e reale rapporto con la natura. Rudi Bressa