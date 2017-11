Il judo di Jigoro Kano

Jigoro Kano (1860-1938) mise a punto la sua proposta durante 40 anni, alternando la presenza sul tatami ai compiti di insegnante, di funzionario del Ministero dell'Istruzione, talvolta di diplomatico. Nel 1882 aprì a Tokyo una sala di pratica, il Kodokan, dove lui stesso imparava Kito-ryu-jiu-jutsu (scuola di jiu-jutsu 'luce-ombra' sinonimo del cinese yin e yang) da Tusnetoshi Iikubo, uno dei generali dello Shogun sconfitto dall'Imperatore. Dopo qualche anno questo Maestro, riconoscendo valide le nuove concezioni dell'allievo, gli consegnò le reliquie della scuola e lo invitò ad "andare avanti coi giovani". Come scuola tradizionale, in cui il Maestro insegna direttamente agli allievi, il judo era tecnicamente completo nel 1886, quando il Kodokan si aggiudicò l'insegnamento alla polizia metropolitana. Ma quando venne adottato nei programmi scolastici, la sua crescita impetuosa impose al signor Kano di mettere a punto: il programma ad uso degli insegnanti di educazione fisica (nacque il go-kyo del 1895, riformato nel 1921), un sistema di ginnastica propedeutica (il Seiryoku-zen'yo-kokumintai-ku-no-kata), le forme che contenessero i principi d'azione (kata-chi) e sopratutto l'applicazione concreta del principio morale (sei-ryoku-zen'yo: il miglior impiego dell'energia). Finalmente, nel 1922, in occasione di una grande festa della gioventù in onore dell'Imperatore, il sig. Kano dichiarò ufficialmente il judo 'completo nei suoi mezzi e nei suoi scopi'. Purtroppo nubi nere si addensavano sul Giappone. Nel corso degli anni '20 i militari s'impadronirono del potere e nel decennio successivo prepararono il Paese alla guerra. Nel 1930 il judo raggruppava in Giappone 4.500.000 praticanti e faceva gola a chi voleva convincere il popolo a combattere; così, i militari lo strumentalizzarono attraverso la struttura statale del Butokukai. Organizzarono i Campionati nazionali, riconobbero la categoria professionistica, celebrarono i campioni, certi che la supremazia nipponica nel judo contribuisse a rendere sicuri di sé i giapponesi. Il signor Kano era pacifista e internazionalista. Denunciò le prepotenze della politica internazionale (anche quelle della Società delle Nazioni che doveva diventare l'ONU) e criticò il Butokukai, ma non poteva opporsi alla marea montante che conduceva alla tragedia mondiale. Morì di ritorno da una riunione del comitato olimpico al Cairo. Ufficialmente di broncopolmonite, ma vi è chi suggerisce che sia stato eliminato dai servizi segreti perché la sua grande popolarità tra i giovani ostacolava la promozione della guerra. Conoscendo quel periodo storico, la cosa appare verosimile. Cesare Barioli Insegnante di judo Yudansha-Kai (Collegio delle Cinture Nere),Milano