Il lato country dei Daft Punk

Wee Waa è una piccola comunità rurale. Situata nel Nuovo Galles del Sud, dista circa 500 km da Sidney, Australia. La sua popolazione non conta più di 1.670 persone, di cui il 15 per cento indigeni, e il suo nome deriva proprio dalla lingua dei Kamilaroi, gli aborigeni del luogo, e significa "fuoco per arrostire". Wee Waa si è guadagnata nel tempo la fama di unica "Cotton Capital of Australia" e ogni aprile, quando i vasti campi della contea si trasformano in soffici distese bianche, può prendere il via la raccolta annuale del cotone. La squadra locale di rugby ha anche ospitato il giocatore Jamie Lyon, poi entrato a far parte della nazionale australiana, e ogni anno, a Wee Waa, si svolge la tradizionale fiera agricola: il Wee Waa Show. Quest'anno la mostra/mercato si svolgerà dal 17 al 19 maggio prossimi, il tema sarà The Year of Water e, come si legge sul sito ufficiale del governo locale, il 2013 sarà un anno particolarmente ricco di eventi. In effetti, nonostante il programma sia ancora in via di definizione, alcuni eventi interessanti sono già stati fissati: spettacoli per bambini, fuochi d'artificio, clown, intrattenimento in stile country e molto altro ancora. Ed è proprio in questo "molto altro ancora" che è racchiuso un evento davvero straordinario per la piccola comunità di Wee Waa: il 17 maggio, infatti, la fiera verrà inaugurata dalla presentazione in anteprima mondiale dell'attesissimo Random access memories, il nuovo album in uscita il 21 maggio per Columbia Records del duo elettronico francese Daft Punk. Non è ancora dato sapere se Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem-Christo saranno presenti di persona o se l'anteprima sarà un ascolto collettivo del disco in playback; d'altro canto non è chiaro neppure il reale motivo che ha spinto il duo francese a scegliere Wee Waa come centro del mondo della musica elettronica per una sera. La scelta risulta comunque essere in puro stile Daft Punk, i quali hanno abituato per anni i propri fan a situazioni non convenzionali. E così anche il nuovo album sembra essere circondato da un alone di mistero che stenta a diradarsi: annunciato da un enigmatico teaser di 15 secondi nella notte tra il 2 e il 3 marzo durante il Saturday Night Live, l'album arriva a distanza di ben otto anni dall'ultimo disco da studio e sono ancora poche le informazioni che trapelano sul suo contenuto: nessuno annuncio di tour, nessuna intervista dei diretti interessati rilasciata. Già certe, invece, alcune collaborazioni d'eccezione. Una su tutte: quella di Giorgio Moroder.