allattamento al seno

Ben due ricerche svolte contemporaneamente presso l'Università di Chicago e presso l'Università del New Hampshire a Durham hanno dimostrato come il latte materno rappresenti il miglior antidolorifico per un neonato, grazie alle sue straordinarie proprietà analgesiche. A Chicago l'esperimento è stato fatto su un campione di bambini al momento dell'allattamento sottoposti ad un prelevamento sangue con un ago apposito. A confronto con un analogo gruppo, i bambini non occupati nell'allattamento piangono e si lamentano molto di più. A Durhan invece un'equipe si è concentrata sulla qualità del latte materno: ha verificato che a distanza di un'ora da uno sforzo fisico, sebbene il livello di acido nel latte materno risulti meno elevato, i neonati non hanno dato alcun segno di disgusto. Entrambe gli studi sono stati pubblicati sulla rivista scientifica "Pediatrics".