Il latte: un elemento da evitare

Il latte animale è sempre stato considerato un alimento importante nell'alimentazione dell'uomo. Sin dai tempi della pastorizia è stato ritenuto fondamentale nella sua dieta. Nella saggezza popolare, ancora si crede che il latte "faccia bene", fortifichi, che sia un alimento completo… ma leggendo questo libro un dubbio s'insinua nelle nostre menti. La tesi sostenuta dall'autrice, iridologa e nutrizionista, è che il latte ed i suoi derivati non sono necessari nella dieta e possono essere dannosi per la salute dell'uomo. Il latte materno, infatti si rivela adatto all'alimentazione del bambino, quello di vacca è perfetto per l'alimentazione del vitello, ma dannoso per quella del bambino. Il latte animale è dannoso per la salute dell'uomo, proprio per la sua specifica composizione chimica. Per suffragare la sua tesi la autrice si avvale di pareri di medici specialisti e di testimonianze di persone che hanno tratto giovamento dall'eliminazione di questo alimento ne loro regime alimentare. L'autrice consiglia una sana dieta assolutamente senza latte, dove altri alimenti vanno a soddisfare le esigenze di calcio, potassio e vitamina D, senza rappresentare pericolo per la nostra salute. Forse dopo aver letto questo libro vale la pena di provare a seguire alcuni insegnamenti. Saranno sicuramente necessari coraggio e tempo. Non si cambia in un istate, ma se è vero quel che sostiene Anne La roche de Rosa, la riconversione alimentare darà i suoi benefici frutti.