Il libro delle parole altrimenti smarrite

Non ci pensiamo, ma le usiamo ogni giorno. Danno forma alle cose e ai pensieri. A noi e ai nostri rapporti. Si dicono, si pensano. Suonano in testa e nell'aria. Le parole. Che musica! In questo libro si trovano quelle che qualcuno, prima di noi, usava quotidianamente e che oggi non usiamo più per via del tempo, del costume, delle abitudini, della storia. L' "Ufficio Resurrezione parole smarrite" si occupa proprio di dare la giusta cura, di proteggere e tutelare il loro magico suono, le vibrazioni, gli accenti. È una raccolta originale di parole, animata da uno spirito giocoso, più che filologico, che fa trasparire tutto l'amore e la curiosità per la lingua. Come si legge? Passando dal catalogo dei ticchi e degli orrori, dalle avventure amorose, tra le ingiurie di una coppia, al catalogo di ciò che si nasconde nella pancia di un tiburone, dalle attività di un perdigiorno, fino al riposo meritato. "A zinzino", con una lettura "quadrilarga", "mutiprofonda" o ancora "mutoparlante". A voi la scelta. Ad arricchire questo brillante libro ci sono anche delle tavole illustrate realizzate dall'autrice "con il contributo di immagini tratte da volumi antichi altrimenti smarriti". Sono deliziose, vedrete. L'opera di Sabrina D'Alessandro ha a cuore la lingua. Ma non solo, anche l'ambiente! Non dimentichiamo infatti che "Il libro delle parole altrimenti smarrite" è a Impatto Zero® e che le emissioni generate sono state compensate contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita. Per tutti i nubivaghi e non, con il ticchio di scoprir la nostra lingua e la sua melodia. Orsù, via quella mutria, non traccheggiate! Perché non prendete un po'di risquitto, dimenticate l'affralinamento e uscite dal solito raplaplà? Basta aprire questo libro. Nessuna bubbola. Garantito. Ufficio Resurrezione Rizzoli libri