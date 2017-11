Il luogo di nascita del Kung Fu: il Monastero di Shaolin

Shaolin significa "Piccola Foresta", vi era, infatti, una fitta vegetazione a fare da contorno al Monastero, nella quale i Monaci andavano per osservare la natura e gli animali che la abitavano. Venivano osservati durante i combattimenti, studiate le loro movenze, affinché potessero diventare la base della pratica marziale umana. Gli stili del Kung Fu, praticato un tempo a Shaolin e oggi in molte scuole di tutto il mondo, si rifanno, infatti, al comportamento degli animali studiati (la Tigre, il Serpente, la Gru, il Leopardo, la Scimmia e l'Orso). La necessità di difendere il prezioso tesoro custodito nel Monastero, spinse i Monaci a formare valorosi combattenti, ed è così che intorno al 260 d.C. furono chiamati due esperti di Arti Marziali, ai quali spettava tale compito. La grande svolta nella vita del Monastero avvenne nel 520, quando un Monaco Buddista Indiano, chiamato Bodhidharma, giunse a Shaolin. Si racconta che questi passò nove anni a meditare davanti ad un muro. Le tecniche di meditazione adottate da Bodhidharma, prevedevano posizioni statiche, molto faticose per le limitate possibilità fisiche dei Monaci. Fu quindi preparato dal Monaco Indiano un programma di allenamento, fondato sulle sue conoscenze dello Yoga e delle tecniche guerriere della sua Casta, il cui fine era il rafforzamento fisico dei fragili Monaci Shaolin, affinché potessero sostenere le lunghe sedute di meditazione, fondamentali per coltivare e liberare l'energia. La pratica marziale si consolidò così definitivamente nel Monastero e diviene motivo di continui studi e perfezionamenti nel corso dei secoli; si appresero anche le diverse tecniche sull?uso di armi metalliche, che vennero affiancate alla pratica a mani nude. Varie vicissitudini videro protagonista il Monastero di Shaolin durante le varie dinastie e invasioni, fino a che, nel 1736, venne distrutto dalle truppe Manciù. I Monaci sopravvissuti fuggirono verso sud e continuarono i loro insegnamenti. Un altro Monastero venne costruito nel 1738 nella provincia di Fujian, ma fu distrutto trent'anni più tardi. Negli anni '80 il Wushu tradizionale tornò in auge in Cina e il Monastero fu ristrutturato e riaperto al pubblico. Dei giovani esperti di Wushu, scelti tra i più robusti nei reparti speciali dell'esercito popolare, furono nominati Monaci Shaolin. Nel 1996 questi erano venti e ognuno ha fino a venti discepoli, ai quali insegna il Wushu e la meditazione. Gli attuali Monaci sono spesso invitati all'estero per fare dimostrazioni e tenere seminari. Shaolin è diventato ormai un luogo turistico, nel quale non mancano negozi di souvenir e alberghi. Massimiliano Gennari

