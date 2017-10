Il massaggio Ayurkima-Ayurvedico

Il termine Ayurkima deriva da Ayur (Consapevolezza della vita), Ki (dal Giapponese energia - Prana), Ma (Massaggio del corpo e dello spirito in una visione olistica dell'individuo). L'Ayurkima è un percorso di Naturopatia Ayurvedica che unisce Massaggio Ayurvedico -Vata, Pitta e Kapha- Drenante, con i Cristalli, Aura, Chakra ed Oli essenziali, Digitopressione, Riflessologia, Dietetica, Meditazione e Yoga. Se il benessere di una persona dipende dall'equilibrio energetico della stessa e se il massaggio ha la funzione primaria di mettere in equilibrio le energie, lo stesso massaggio può cambiare la vita di una persona: modifica gli stati emozionali e repressi, libera dalle tensioni a livello psichico e somatico, modifica l'immagine esteriore e il carattere. Il tutto in un processo a cascata la cui durata dipende esclusivamente dalla risposta individuale di ogni individuo, non essendo un percorso forzato né indotto, ma la semplice stimolazione di punti vitali di trasmissione e di dipanazione delle energie stesse. Il concetto che tutto è energia è ben consolidato tra coloro che si occupano di medicina alternativa e il massaggio del corpo fisico ed energetico non è il proseguimento del percorso di Ayurkima, ma una delle principali colonne del metodo, il più antico che si conosca per combattere le malattie. Il massaggio Ayurkima è una tecnica che va a riequilibrare gli scompensi energetici responsabili della maggior parte dei disturbi e delle malattie. A livello fisico Ayurkima ha lo scopo di migliorare la circolazione, la condizione muscolare e nervosa e quella delle articolazioni, di facilitare l'assunzione degli alimenti e l'eliminazione delle tossine, alleviando il senso di stanchezza e fatica. Il massaggio favorisce e mantiene condizioni di salute ottimali attraverso l'alternanza di stati di rilassamento, stimolazione e rinvigorimento del corpo e della mente. Il Massaggio Ayurvedico permette di ottenere risultati terapeutici notevoli in brevissimo tempo, dimostrandosi assai efficace anche in campo estetico. L'azione specifica e' sulle 3 "energie" fondamentali Vata, Pitta e Kapha, utilizzando olii caldi e differenziando la tipologia del massaggio in base alla costituzione e allo squilibrio del soggetto. E' particolarmente efficace per dolori articolari e muscolari, patologie digestive, insonnia, stress, guarigione da ferite, obesita', vista, stanchezza sia fisica che intellettiva, potenziamento delle difese immunitarie. Il massaggio ayurvedico è composto da una serie di pratiche diverse, in grado di ridare una nuova vitalità anche al fisico più provato e di rimuovere i blocchi energetici. L'operatore sceglierà i movimenti di volta in volta più efficaci per il paziente, arrivando a ridurre lo stress, l'insonnia, la depressione e la stanchezza cronica, i dolori di varia origine; ma l'ayurveda è anche in grado di aiutare il rinnovamento dei tessuti del corpo, e di riequilibrare il funzionamento degli organi interni. Gli effetti benefici del massaggio continuano con una generale sensazione di rilassamento che invade immediatamente il corpo, primo passo perché l'organismo possa rigenerarsi. Uno degli effetti immediati che possiamo riscontrare, è il miglioramento dell'aspetto cutaneo: la pelle risulta più vellutata e tonica, grazie all'eliminazione delle cellule morte superficiali e diventa più recettiva all'assorbimento delle sostanze nutritive. Splendido, infine, per la cellulite (grazie all'azione di stimolo sulla circolazione). In genere la seduta dura circa un'ora. Gloria Gagliardo terapista di massaggio ayurvedico alla LifeGate Clinica Olistica