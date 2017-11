Il massaggio come strumento di contatto

Stabilire un contatto significa entrare in rapporto con qualcosa che è esterno a noi - a cominciare dalla terra sotto i nostri piedi - per ritrovare in esso la sicurezza e il conforto, sensazioni "vitali" per progredire nella vita proprio perché derivano dallo scoprire di non essere soli. Di tutti i sensi, il tatto è il primo a svilupparsi. Fin da piccoli, attraverso l'esperienza tattile esploriamo e comprendiamo il mondo; le carezze dei genitori ci danno la sicurezza indispensabile per proseguire in questa avventura. Se il bisogno di toccare e di esser toccato è soddisfatto, il bambino cresce in modo sano; se viene inibito, lo sviluppo può esserne compromesso. Il contatto rappresenta dunque un vero e proprio strumento di conoscenza: a cominciare da quella del nostro corpo, coi suoi limiti e i suoi confini per arrivare, attraverso di essa, a quella del nostro io, del nostro senso di identità, del nostro "esserci nel mondo". Gli abbracci e le carezze che riceviamo durante l'infanzia ci aiutano infatti a costruire una sana immagine di noi stessi, convincendoci di essere non solo riconosciuti, ma amati e accettati. Esiste un rapporto direttamente proporzionale tra la stima che un individuo ha di sé e la frequenza di contatto fisico che ha avuto, ed ha, con gli altri. Il nostro senso della realtà è basato sul tatto. Esser privati del contatto con i nostri simili rappresenta, nella nostra società, una grave forma di punizione: l'isolamento. Ansia e dolore ne sono l'inevitabile conseguenza. Indipendente dagli altri, si può dire che il tatto sia il più potente fra i cinque sensi, quello che permette di raccogliere le informazioni più complete: con le mani puoi non solo toccare, ma anche vedere e ascoltare. Se anche la vista e l'udito stabiliscono questa relazione col mondo esterno, tuttavia il senso del tatto dà ancora qualcosa in più: anando la distanza della separatezza, l'informazione che passa è più veloce e più completa; fluisce direttamente alla coscienza attraverso lo strumento del corpo fisico più che della mente la quale, per sua natura, è portata a filtrare, giudicare e interpretare. La strada che il massaggio apre è, infine, una strada a doppio senso: attraverso il contatto posso stabilire un rapporto non solo con la persona con cui lo condivido, ma anche con me stesso, in un'occasione unica per vivere il momento presente. Loredana Filippi