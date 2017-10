Il massaggio, una terapia contro il dolore

Gli antichi medici greci e romani consideravano il massaggio una terapia contro il dolore. Agli inizi del V secolo avanti Cristo Ippocrate, considerato già allora il "padre della medicina", scrisse: "il medico deve sicuramente conoscere molte cose ma, con certezza, deve saper massaggiare". Ignorato nel Medioevo, a causa del disprezzo che si provava allora per il piacere legato alla carne, in Europa il massaggio fu riscoperto nel 1500, grazie al lavoro di un medico francese, Ambroise Paré. Con l'inizio del secolo XIX poi, lo svedese Per Henrik Ling elaborò una forma di trattamento che prevedeva una sorta di sintesi fra alcuni principi di ginnastica e di fisiologia, nonché di alcune tecniche cinesi, egiziane, greche e romane. Nel 1813, a Stoccolma, fu istituita la prima facoltà che contemplava il massaggio fra i suoi programmi di studio. Da allora, la pratica si diffuse in tutto l'Occidente. Grandemente utilizzato nel mondo dello sport, il massaggio si sta oggi diffondendo anche in altri ambiti, soprattutto grazie al valore (metterei: potere) terapeutico di alcune sue forme, oggi sempre più riconosciuto (metterei: di cui oggi si riconosce l'efficacia). Tuttavia, in Oriente, le varie tecniche di massaggio, proprio in virtù delle loro applicazioni terapeutiche, hanno sempre goduto di una considerazione maggiore. La principale differenza fra l'atteggiamento orientale e quello occidentale verso tale pratica, è forse dovuta al fatto che, con la rivoluzione scientifica del XVII secolo, i vecchi concetti che legavano il corpo allo spirito e alla mente furono giudicati non scientifici e pertanto abbandonati finché, nel corso del tempo, il corpo umano giunse ad esser considerato una sorta di sofisticato meccanismo che solo persone altamente istruite e specializzate potevano curare. Al contrario, in Oriente, tale atteggiamento "scientifico" nei riguardi del massaggio si è diffuso soltanto in tempi molto recenti ed i popoli orientali hanno continuato a combinare il desiderio istintivo di "toccare il corpo" con pratiche elaborate da un'antichissima tradizione. Loredana Filippi