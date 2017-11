Il massaggio Qhaqoy

Il massaggio Qhaqoy utilizza tutti i sensi di cui il corpo umano è dotato ma in particolare privilegia il tatto, uno dei sensi più potenti direttamente collegato alla conoscenza. Spesso dimentichiamo che le sensazioni tattili sono fondamentali per l'essere umano. Il senso del tatto è il primo a svilupparsi nel bambino durante la gravidanza, a contatto con le pareti uterine ed il liquido amniotico. Non a caso, il massaggio aiuta a ritrovare se stessi, il proprio equilibrio, aiuta ad elaborare le esperienze traumatiche con dolcezza seguendo i tempi e i ritmi naturali della persona. Inoltre favorisce la guarigione di malattie: affezioni nervose, patologie legate allo stress, alla depressione, superamento di traumi. Il massaggio Qhaqoy si avvale di 7 tecniche di sfioramenti diversi e viene eseguito seguendo i dettami della antica cultura inca. Gli Inca affermavano che il nostro pianeta era legato ed influenzato dagli altri pianeti del nostro sistema solare: in particolare, il sole emana un'energia forte e dirompente che governa gli uomini, mentre la luna emana un'energia sottile e dolce ma non per questo meno forte e decisamente molto più penetrante e governa la donna. Essendo il massaggio, un percorso di profonda conoscenza interiore, al primo e a volte al secondo incontro si esegue un automassaggio guidato ad occhi chiusi, utile per conoscere se stessi ed abituarsi alla sensazione tattile. Durante l'esercizio, che viene eseguito ad occhi chiusi, ci si dedica all'ascolto e alla conoscenza di se stessi con il semplice contatto delle mani sul proprio corpo ascoltando il proprio respiro seguendo i propri ritmi: si scoprono le mani, le braccia, il volto,... un regalo che concediamo alla nostra persona assaporando la dolcezza al momento. Farlo ad occhi chiusi accentua la sensibilità degli altri organi stimolando l'immaginazione e la visualizzazione di immagini provenienti dal nostro io, ed abitua la propria pelle alla sensazione del contatto. Dopo questa fase di autopresa di coscienza del tatto, si procede al massaggio vero e proprio che può durare anche più di 2 ore, accompagnato da musica e oli essenziali. Il massaggio Qhaqoy non ha controindicazioni, è adatto a tutte le età. Durante la pratica del massaggio nel paziente possono verificarsi diversi comportamenti: pianti, risi, rilassamento fino al sonno più profondo, o iperattivismo. Si rivivono esperienze passate, dimenticate...tutto ciò non deve spaventare, anzi questo è il fine che si propone il massaggio Qhaqoy: tirare fuori per elaborare e risolvere. Il massaggio andino continua a lavorare una volta terminato il trattamento, pertanto il consiglio è di prendere nota di ogni episodio per poterne poi parlare al trattamento successivo, l'ideale è riproporlo una volta al mese. Camilla Frigerio