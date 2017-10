Il medico scopre le strategie sanitarie dello sciamano

Oggi c'è un nuovo campo di ricerca che studia le strategie sanitarie di popolazioni differenti, nel tempo e nello spazio, raccogliendo dati e informazioni su modalità terapeutiche che di fatto sono state, e sono tuttora, utilizzate con successo da una grande parte della popolazione mondiale: è nata l'etnomedicina. Secondo studi recenti, l'80% degli abitanti del pianeta ricorre alla medicina tradizionale per soddisfare i bisogni di salute primaria. In Cina sono sfruttate dalla sola medicina tradizionale oltre 5100 specie vegetali e animali e le popolazioni del nord-ovest amazzonico utilizzano per curarsi oltre 2000 specie vegetali. Nella ex-Unione Sovietica circa 2500 specie di piante sono state utilizzate a scopi medici e il bisogno in piante medicinali è triplicato nel mondo nel corso dell'ultimo decennio. Lo studio delle piante è l'aspetto più noto e più accessibile alla mentalità occidentale, ma vi sono filoni dell'etnomedicina che si addentrano in un territorio ancora delicato per i medici e i ricercatori contemporanei, un territorio al limite con la superstizione e la magia. Nelle pratiche mediche tradizionali e sciamaniche, infatti, molte cerimonie e persino molte sostanze utilizzate non hanno proprietà curative in senso stretto, ma possono sortire effetti di guarigione perché partono da presupposti diversi di ciò che è l'essere umano, del suo rapporto con l'ambiente circostante e di ciò che è la malattia e del possibile percorso per recuperare la salute. Lungi dall'essere semplicistica e primitiva, questo tipo di pratiche - che utilizzano oltre alla fitoterapia anche la musica, la drammatizzazione, la ripetizione di gesti rituali e altro - valorizza spesso il ruolo dell'individuo, che diventa, di fatto, protagonista della sua guarigione. Oltre a un allargamento di prospettiva, che lascia sempre più spazio al versante psicosomatico della medicina, molti di questi rimedi, alla luce della moderna indagine biomedica, hanno trovato e trovano ampia giustificazione e conferma scientifica, aprendo un nuovo capitolo verso una "coscienza planetaria", in grado di integrare e valorizzare il patrimonio esperienziale e culturale del presente e del passato.

M.D.