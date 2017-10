Il messaggio dei nativi

Nei confronti di tutto quanto era diverso dal proprio modo di vivere e di vedere il mondo, l'atteggiamento dominante della cosiddetta cultura occidentale è stato caratterizzato da grettezza, presunzione e ignoranza. Nel valutare ogni nuova cultura incontrata - i nativi d'America, le tribù africane, gli aborigeni australiani, gli indios dell'Amazzonia - sono sempre stati presi in considerazione gli elementi più superficiali e appariscenti: i vestiti, o la loro mancanza, i rituali religiosi, spesso considerati dispregiativamente "animisti", i valori, così poco attenti al senso individuale di proprietà, e la tecnologia, quasi inesistente. Se fino ad ora era dato per scontato che questi fossero i parametri relativi al grado della civiltà, oggi si comincia a riconoscere che quasi tutte queste culture, sbrigativamente e paternalisticamente definite come "primitive", hanno elementi estremamente evoluti e maturi in altri ambiti. Nell'ordinamento sociale, per esempio, più attento a donne, anziani e bambini; nel rapporto con la natura, considerata con rispetto e amore; nei valori, che diventano parte integrante della vita quotidiana; nella cura del corpo e della psiche, concepita in modo olistico; nell'apertura alla dimensione spirituale, vissuta in modo più libero, più profondo e più autentico. La cultura occidentale è oggi è in profonda crisi. Troppo polarizzata sull'aspetto materiale dell'esistenza e sull'infallibilità della propria scienza, ha difficoltà nel trovare risposte in ambiti non misurabili e quindi nel riconoscere un senso della vita al di fuori dei valori legati all'avere, anzi al possedere. Ma queste risposte "non misurabili", che parlano di dimensioni non dimostrabili, fanno invece parte di tutte quelle culture snobbate e considerate con folkloristica accondiscendenza. Non a caso l'attrazione per l'etnico diventa sempre più forte nella società contemporanea, perché a qualche livello, sentiamo che quelle culture hanno capito qualche cosa di più di noi della vita, e che forse possiamo impararlo, se ci avviciniamo in un altro modo al loro pensare e, soprattutto, sentire. Ai tempi della "conquista del west" e della perdita di libertà, autonomia e territorio, da parte dei nativi d'America, una profezia aveva annunciato loro che avessero saputo mantenere viva la loro tradizione per sette generazioni, sarebbe giunto il momento in cui, proprio grazie ad essa avrebbero aiutato l'uomo bianco a ritrovare un rapporto di equilibrio e armonia con il resto dell'umanità e con la natura. Ed è proprio questo il principio comune a culture di popoli così lontani e diversi, il fatto di non aver incentrato tutta la loro vita solo sulla mente, ma di aver lasciato ampio spazio ai rapporti umani, all'affetto, al rispetto, al piacere di stare insieme; e ampio spazio al corpo, senza ingabbiarlo in rigidi abiti e piccole case, senza costringerlo a una scrivania per tutto il giorno, senza privarlo di movimento e di luce del sole; e ampio spazio all'immateriale, al sogno, all'intuizione, alla percezione delle energie sottili che permeano la realtà, al rispetto per la vita, alla riverenza per il divino, all'amore per la terra su cui viviamo e di cui facciamo parte. Queste sono le lezioni che abbiamo da imparare da chi è su questo pianeta in modo diverso dal nostro, e ci può aiutare a ridare interezza alla nostra concezione della vita e a ritrovare una via di evoluzione più rispettosa degli altri, di noi stessi e del mondo in cui viviamo. Marcella Danon Immagine: Moon Flower, di R. C. Gorman