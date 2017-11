Il metano da davvero una mano

L'interesse verso il metano per autotrazione ha inizio in Italia intorno al 1930, per accentuarsi poi con la Seconda Guerra Mondiale. In assenza della benzina gli automobilisti sopperivano l'alimentazione delle loro vetture con il metano e nei casi meno fortunati e comunque più frequenti con la carbonella. La sua economicità e la sua disponibilità sul territorio italiano, ha consentito alla nostra industria automobilistica di svolgere un ruolo di avanguardia in questo campo. Ed è nella zona dell'Emilia Romagna, oggi al primo posto per numero di vetture circolanti a metano, che si svilupparono le prime fabbriche pionieristiche per la produzione di auto alimentate con questo combustibile. La fine della guerra determinò il ritorno della benzina. Poi gli anni '70, con le restrizioni causate dalle crisi petrolifere, spinsero verso una diversificazione energetica, che valorizzo nuovamente il metano. Nel campo dell'autotrazione, l'immagine del metano ha continuato a essere quella di un surrogato, più economico, ma meno nobile della benzina. Alla base di questa sottovalutazione vi è il fatto che le autovetture progettate e prodotte per essere alimentate a benzina devono essere adattate per poter funzionare con questo carburante ecologico. Oggi la crescente attenzione verso le politiche di rispetto ambientale ha fatto lievitare l'interesse verso il suo impiego. A confronto con la benzina il metano produce in emissioni il 25% in meno di CO2 contribuendo così alla riduzione dell'effetto serra. E impedisce l'immissione di polveri fini (le Pm10, responsabili dei blocchi parziali e totali del traffico automobilistico privato), benzene e composti aromatici che promuovono la formazione di ozono. Questi dati confermano che il metano è il combustibile alternativo più pulito attualmente disponibile e che il suo impiego sui veicoli può abbattere nettamente l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico e creare un ambiente sempre più a misura d'uomo. In Italia il Ministero dell'Industria stanzia annualmente degli incentivi (fino ad esaurimento dei fondi) per l'acquisto di un'auto nuova alimentata a metano o per la trasformazione a metano di un'auto entro il primo anno dall'immatricolazione. Il metano è ampiamente disponibile nel sottosuolo terrestre, dal quale può essere estratto con dei costi minimi. Considerando il rapporto esistente tra riserve e consumi mondiali, le riserve sono sufficienti a coprire il fabbisogno di gas naturale per altri 63 anni. Ovviamente i dati possono variare con la scoperta di nuovi giacimenti. Attualmente in Italia confluiscono tre gasdotti. Uno arriva dalla Siberia e giunge attraverso l'Austria. Uno arriva dall'Olanda e scavalca le Alpi italo-svizzere. Un terzo arriva dall'Algeria, attraversa il canale di Sicilia, sbuca sull'isola e risale tutta la penisola.

Tomaso Scotti