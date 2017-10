Sport, fitness e metodo Feldenkrais

“Massima efficacia con il minimo sforzo” è l’obiettivo dichiarato del metodo messo a punto da Moshe Feldenkrais (1904-1984). Una forma di educazione somatica finalizzata alla presa di coscienza del funzionamento neuromotorio. È il cervello che, attraverso gli input neuronali in corso di esercizio, modifica e corregge la funzione muscolare: A detta del suo stesso ideatore, il metodo Feldenkrais è un approccio scientifico alla salute e all’apprendimento radicalmente innovativo. Facendo pratica con i principi del metodo, la persona impara a usare il proprio movimento come mezzo per allargare il campo della sua consapevolezza ai propri processi psicomotori. Il Metodo Feldenkrais è un metodo di formazione somatica che si distingue per due aspetti essenziali: è basato sul movimento con ampie fondamenta scientifiche; inoltre, all'allievo o al paziente non insegna a correggersi bensì a generare le circostanze ottimali per scoprire il proprio processo di miglioramento, non interferendo nel processo personale. Il soggetto impara a controllare e usare il suo sistema muscolare (che ricordiamo essere il solo sistema effettore dell’organismo) in modo che i muscoli agonisti si accordino con i muscoli complementari, senza che i muscoli antagonisti si attivino. Affinché ciò sia possibile, è necessario che il soggetto resti presente a se stesso, senza distrarsi, cioè che disponga di una motivazione unica e specifica mentre agisce. Quando si diventa esperti nel Metodo Feldenkrais, la postura è radicalmente mutata e coerente con i meccanismi antigravitari propri del corpo umano. È bene evidenziare subito, quindi, che la postura eretta potente non è una specifica configurazione rigida, statuaria, delle parti del corpo, ma è uno stato, un atteggiamento, in cui ci si auto-osserva in modo tale da rilevare i condizionamenti che limitano o inibiscono la nostra potenzialità. L’apprendimento dei principi del Metodo Feldenkrais permette a ogni atleta di migliorare l’aspetto tecnico dello sport che pratica. Tale miglioramento è implicito nella presa di coscienza di aspetti del proprio modo di tenersi rispetto alla gravità che prima erano sconosciuti.

Il Metodo Feldenkrais è un processo educativo definito di “consapevolezza attraverso il movimento"

Gli esercizi del metodo Feldenkrais

L'efficacia del metodo Feldenkrais in ambito sportivo

Gabriele Di Leo