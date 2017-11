Il metodo Vocal Harmonics in Motion

Riduce stress e stati di tensione, si utilizza per trattare sindromi depressive, energizza e bilancia i centri energetici del corpo, Il metodo Vocal Harmonics in Motion utilizza tecniche miste di canto armonico associate a movimenti e posture del qi gong, respirazione specializzata ed esercizi per incrementare la mobilità e l'elasticità degli organi che concorrono alla fonazione (laringe, lingua, petto, addome etc.). L'unione di queste tre tecniche fa in modo che tutto il corpo sia preparato ed "accordato" per l'emissione vocale, rinvigorendo e rivitalizzando i centri energetici. Al metodo Vocal Harmonics in Motion è associata la tecnica del massaggio sonoro particolarmente indicata per persone sottoposte a stress violenti o ad una vita quotidiana troppo frenetica. Massaggio sonoro Associato ad una corretta respirazione, il massaggio sonoro ci consente di immergerci in una sorta di "bagno sonoro", con conseguente beneficio per corpo e psiche. Il primo effetto, quello piu' tangibile, è il rilassamento immediato. Il massaggio viene praticato con: didgeridoo, coppe tibetane e voce, utilizzando le tecniche del canto armonico. Lorenzo Pierobon