Gae Aulenti

Per questo motivo nelle viscere del sottosuolo napoletano si è introdotta una nuova presenza. Davanti a opere d'arte di oggi, in forma di parole luminose al neon ispirate ai versi di Dante, in forma di un mosaico variopinto e di tele là dove corrono i treni e la gente passa di fretta per andare a lavorare e tornare a casa, si può creare una familiarità, un dialogo diverso che può educare. Progettata da Gae Aulenti, la stazione "Dante" ospita nel suo sottosuolo l'integrazione tra architettura e arte: con la direzione artistica del critico d'arte Achille Bonito Oliva, le opere permanenti degli artisti Alfano, De Maria, Kosuth, Kounellis e Pistoletto formano una corrispondenza tra pittura, scultura, interventi artistici e gli spazi della stazione. Partendo dalla denominazione della piazza, Dante Alighieri, si è affrontato il problema del rapporto tra scrittura e immagine.