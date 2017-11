Il mistero di Bruno Manser

Svizzero di nascita, Manser aveva preso a cuore la causa dei Penan, popolazione nomade del Borneo, pericolosamente insidiata nel suo territorio dalle multinazionali del legno. Fin dal 1984 aveva condiviso integralmente lo stile di vita Penan, mangiando il loro cibo, imparando la loro lingua e partecipando attivamente alla loro resistenza non violenta contro la deforestazione indiscriminata promossa dal governo di Kuala Lumpur che minacciava (e tutt'ora minaccia) la sopravvivenza dei popoli autoctoni della regione asiatica, tutti più o meno dipendenti dalle foreste. L'ambientalista basilese aveva iniziato a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla situazione tragica dei Penan e sui danni del disboscamento con azioni spettacolari e di disturbo per fermare in modo pacifico la continua avanzata dei bulldozer. Si schierò apertamente contro le autorità malesi e le grandi imprese del legno e per questo fu dichiarato nemico pubblico dal governo locale. Ricevette molte minacce e fu anche arrestato. Nel 1990 diede vita alla Fondazione Bruno Manser con sede a Basilea. Ritornava ogni tanto in Svizzera per svolgere un'ampia opera di sensibilizzazione sulla sorte dei Penan e sullo sfruttamento e il commercio del legno tropicale attraverso conferenze, mostre e varie azioni, tra cui uno sciopero della fame a Berna nel 1993 per convincere il governo a bandire l'importazione di legno tropicale. Oggi, dopo 15 anni, la Svizzera rimane sorda a questa proposta. Ebbe il sostegno di associazioni ecologiste e per i diritti umani e fu insignito di importanti premi internazionali per la protezione della natura e dell?ambiente, e dei diritti umani, ma le sue rivendicazioni non ebbero riscontro a livello politico. Nel 2000 Manser scomparve misteriosamente. Dopo numerose indagini non è stato possibile accertare se sia stato ucciso o se si sia eclissato nella foresta in cerca del totale distacco dalla civiltà, suo sogno di sempre. Il 10 marzo 2005 Bruno Manser, ribattezzato Laki Penan (Uomo Penan) dai suoi amici indigeni, è stato ufficialmente dichiarato disperso. Il 19 aprile scorso la Fondazione Bruno Manser, oggi diretta da Lukas Straumann, impegnata nel promuovere la conservazione delle foreste tropicali e la protezione dei diritti delle popolazioni indigene che ivi abitano, ha messo on line oltre 10.000 foto realizzate da Bruno Manser, ambientalista e difensore della foresta asiatica e delle sue genti.