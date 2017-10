Pietre di Camporotondo

Nel Finalese non sono rare le tracce di intense e antichissime frequentazioni risalenti all'età preistorica o protostorica: il "Villaggio delle Anime",pietre la cui datazione e provenienza sono tuttora di difficile interpretazione situato sul versante settentrionale della Rocca di Perti, le incisioni rupestri di "Ciappo dei Ceci", "Ciappo delle Conche" e "Ciappo del Sale" e le testimonianze di matrice celtica tra cui si distingue proprio "Campo Rotondo". Secondo alcune interpretazioni, il recinto megalitico di Calvisio (SV)- in parte invaso dalla vegetazione - collega quest'area ad antiche e misteriose pratiche celtiche. Si tratta di un "cromlech", così come viene definito nella terminologia gallese, molto più ampio e differente dalle costruzioni di questo tipo, nessuno può dire esattamente da chi, quando e perché venne costruito. Tra i tanti misteri, nella spedizione del 15 maggio 1994, alla ricerca di eventuali correlazioni archeoastronomiche, venne anche scoperto un pozzo molto interrato, profondo 3 m. e del diametro di 1,8 m. A circa 600-700 metri a est-nord-est da Camporotondo, a quota 320 sul Bric Reseghe, un sentiero conduce, infine, alle rovine di un'enigmatica quanto grandiosa costruzione di cui rimangono ormai poche tracce sommerse dalla vegetazione. Come raggiungere Campo Rotondo: Dall'autostrada A 10 (Ventimiglia - Genova), si esce al casello di Finale Ligure. Da qui, seguendo le indicazioni verso la costa, si raggiunge la statale 1 (via Aurelia) nell'abitato di Finale e, proseguendo verso est, si arriva alla frazione Pia. Seguendo la valle Sciusa, si giunge in breve all'abitato di Calvisio da cui parte un sentiero che passa da San Cipriano fino a La Cremà che sale a Camporotondo. Per informazioni: Gruppo Astrofili Savonesi, Tel. 019.69.05.62 Biblioteca Civica Finalese, Tel. 019.69.17.62