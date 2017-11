Il mito dell’ambra

L'ambra vegetale fossile lucidata per bigiotteria e l'ambra grigia del capodoglio purificata dal profumiere sono due sostanze molto diverse che condividono lo stesso nome, la stessa luce e lo stesso destino sotto molti aspetti; per esempio si trovano entrambe sulle spiagge, sono entrambe più leggere dell'acqua di mare, e prima della lavorazione umana che li trasforma, sembrano entrambe blocchi grezzi e sporchi poco attraenti. Il profumo dell'ambra fossile si sente quando si riscalda per strofinamento o con il fuoco. Il suo odore è d'incenso di chiesa che tende un po' verso la plastica bruciata. L'ambra fossile è la resina degli abeti giganti che ricoprivano vaste regioni del pianeta decine di milioni di anni fa. Tremendi terremoti hanno seppellito queste foreste inghiottite sotto gli oceani. La pressione enorme esercitata e i milioni di anni hanno indurito i blocchi e le gocce di resina mentre l'olio essenziale che conteneva si è trasformato in una materia dura come la plastica di una inimitabile luminosità solare e dal profumo d'incenso quando brucia. L'ambra grigia è prodotta dal capodoglio e fa parte di tutte le farmacopee antiche. Il suo profumo così particolare, animale ma di gran dolcezza seduce particolarmente gli olfatti femminili. In effetti l'ambra grigia, come tutte le sostanze aromatiche animali, agisce sul sistema ormonale direttamente attraverso l'olfatto, senza contatto fisico. Il capodoglio è stato una fonte enorme di materia prima per l'industria all'inizio del secolo (olio, carne, grasso, ossa ecc.), cacciato anche per l'ambra grigia benché questa sostanza, che cresce come un pallone nel suo stomaco, venga naturalmente rigurgitata di tanto in tanto dall'animale e galleggia sulle correnti marine fino alle spiagge della Mauritania, della Somalia e dell'India dove è raccolta. L'ambra grigia nel passato era sia mangiata che bruciata come incenso per l'odore gradevole sprigionato. Tramite l'inalazione, il corpo assorbe il fumo pieno di molecole aromatiche che penetrano nel circuito sanguigno raggiungendo tutti gli organi. Sia in fumigazioni che per ingestione, l'effetto medicale è paragonabile ad una moderna cura di estrogeni. Il capodoglio non è in via d'estinzione ma la naturale rarità dell'ambra grigia insieme alla fama delle sue preziose qualità l'hanno resa mitica. Abdes Salam Attar