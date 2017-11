Il mondo a tavola

Cultura alimentare. E' ciò che questo bel libro ci vuole insegnare. Aprendolo, si attraversa il mondo, o meglio, le tavole del mondo. E si impara a conoscere gli altri, le loro culture. Ogni modo di cucinare presuppone un certo tipo di cultura. Ci sono crismi da rispettare, riti da onorare. Non occorre nessun requisito particolare per poter affrontare questo viaggio culinario e culturale con l'autore di questo libro, il giornalista "gastronomade" Vittorio Castellani, ovvero Chef Kumalè. Solo un' emozione è strettamente necessaria. Un' emozione bella e antica. Intensa e primitiva: la curiosità. Che purtroppo in molti stanno perdendo per chiudersi in piccoli mondi atomizzati. Apriamoci e apriamo questo bel libro, interessante e di agile lettura. Bella e utile la parte finale con delle ricette campione che esemplificano i riti descritti nella prima parte. E allora… buon viaggio!