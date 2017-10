Il mondo della pelle

La pelle contiene e ricopre il corpo umano; è il nostro organo più pesante ed esteso. Respira, traspira, secerne e stimola la respirazione, la circolazione, la digestione, l'escrezione e la riproduzione. E' il primo organo di senso che si sviluppa nell'embrione umano. La pelle è costituita principalmente da tre strati: 1) Epidermide, è lo stato esterno costituito da cellule morte ed indurite. 2) Lo strato di Malpighi formato da cellule mucose ed è situato subito sotto all'epidermide. 3) Il derma, che è lo strato più interno, le cui cellule sono percorse e irrorate da numerosi vasi sanguigni e corpuscoli nervosi. La pelle svolge numerose funzioni fondamentali. Attraverso la sudorazione, svolge un ruolo fondamentale nella regolazione termica del corpo umano e, attraverso le ghiandole sudoripare, è in grado di espellere l'acido urico prodotto nei diversi organi. La pelle ha compiti di difesa dell'organismo, proteggendolo dal caldo e dal freddo, dall'umidità e dalla polvere, dai veleni, dai microbi, dal contatto con altri corpi e dall'attacco di parassiti animali o vegetali. Un'altra importante funzione della pelle è quella respiratoria. Attraverso la respirazione cutanea, la nostra pelle è in grado di assorbire ossigeno dall'ambiente esterno, coadiuvando, anche se in un ruolo necessariamente secondario, l'apparato respiratorio. Una mediazione costante, è questa l'attività principe della pelle capace di mette in contatto le due dimensioni interno ed esterno, sempre lungo entrambe le direzioni. La pelle è un organo psicosomatico...

La pelle è un organo psicosomatico, una manifestazione tangibile dell'unità arcaica corpo-mente. Dermatiti, rossori, infiammazioni, eczemi, pruriti, ecc..., spesso sono sintomi frutto di emozioni inconsce e risalgono, in gran parte, ad ansie infantili.

Ognuno di noi fa parte di due mondi paralleli: quello costituito dalla nostra comunicazione interna e quello costituito dalla nostra comunicazione esterna. Questi due mondi sono collegati attraverso la pelle. Essa rappresenta, scientificamente, la memoria tattile-emotiva che non è inclusa nel linguaggio verbale ed esiste ben prima della nostra capacità di razionalizzazione.

La nostra cultura corrente privilegia quali organi primari di senso la vista e l'udito, tenendo a debita distanza il tatto , fonte di sensazioni e sessualità. Forse l'attuale avversione per la pelle e il tatto deriva dalle antiche politiche medioevali riguardanti il corpo, dal cristianesimo che è riuscito a fare del piacere un peccato.

