Il motore elettrico che rivoluzionerà il mercato

Buone notizie per il mondo delle due ruote elettriche. Fino ad oggi i maggiori problemi che si potevano riscontrare nella gestione dei motori elettrici non erano tanto l'usura o la manutenzione delle parti meccaniche (la tecnologia del motore elettrico è relativamente semplice e ha più di un secolo). Piuttosto si trattava di avere un motore efficiente, cioè che consumasse meno sulle lunghe distanze senza rinunciare troppo alle prestazioni e, cosa più importante, potesse far leva su un pacco batterie duraturo e che necessitasse di poca manutenzione. La texana KLD oggi è in grado di fornire tutto il pacchetto. Motore elettrico, controller e pacco batterie: "In questo modo abbiamo creato un sistema di generazione di energia che è efficiente fino all'80% in più degli altri motori elettrici - racconta Christian Okonsky, fondatore e amministratore delegato di KLD - capace di superare i 100 km/h e di arrivare ai 150 km di autonomia". I benefici del motore elettrico sono evidenti, tanto più se si pensa che nei soli Stati Uniti il 50% dell'energia prodotta viene consumata da motori elettrici (dati forniti dal Dipartimento dell'Energia americano). Se si aggiunge che questa energia può essere creata da fonti rinnovabili, i benefici aumentano considerevolmente. "Avere un motore più efficiente ci consentirà di utilizzare meno combustibili fossili per la produzione di energia - sottolinea Okonsky - rendendo il motore elettrico maggiormente sostenibile". La tecnologia utilizzata, del tutto innovativa, prevede, oltre al sistema di rigenerazione di energia durante le salite e le fermate, un pacco batterie basato sulla tecnologia al litio a celle. In questo caso però ogni cella è distinta dalle altre, tanto da permettere la sostituzione di una singola cella, in caso di malfunzionamento, aumentando prestazioni e durata e diminuendo i costi di sostituzione. L'azienda texana ha già stretto accordi con realtà mondiali della propulsione e mobilità elettrica, la malese Eclimo, la cinese Vmoto, tanto per citarne alcune e punta naturalmente al nascente mercato europeo. "Siamo convinti che Asia ed Europa saranno le maggiori aree dove ci sarà una reale elettrificazione della mobilità - conclude Okonsky - sia grazie agli incentivi governativi che ad una crescente coscienza degli utenti".