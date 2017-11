Il Museo Nazionale delle Paste Alimentari

Nato nel 1993, il Museo Nazionale delle Paste Alimentari apre i battenti con la scritta " Se la farina è argento, la semola d'oro". Si, perché forse non tutti sanno che è la semola, tratta dal grano duro, la madre di tutte le paste secche. Spaghetti, tortiglioni, fusilli, pappardelle, bucatini, maccaroni, farfalloni, reginette, bavette, lumaconi, fischietti..pasta fresca e pasta asciutta, dal Nord al Sud, di tutti i tipi e di tutte le forme, per tutti i gusti e per tutti i palati. Ma qual è la sua vera origine? Sala dopo sala, il percorso guidato alla mostra offre una valida documentazione sulla tanto amata pasta: un'invenzione tutta italiana che, con la creazione della "pasta secca", ha reso possibile lo sviluppo della pasta alimentare in tutto il mondo permettendone la perfetta conservazione per mesi ed anche per anni. Qualche dato tecnico sul museo non guasta, giusto per conoscere più da vicino l'organizzazione delle sale e i temi trattati. Il museo si sviluppa su due piani. Al centro della Sala del Grano si trova un'antica monumentale mola di pietra, denominata "gramola", che serviva ad amalgamare l'impasto composto di semola ed acqua. Tutto intorno, sulle pareti, è sviluppato in varie fasi il racconto della genesi della pasta e del ciclo che compie la semola prima di giungere all'impastatrice. Nella Sala Ligure è invece interessante scoprire come avvengono i processi produttivi di pastificazione, come nascono i formati di pasta e le trasformazioni indotte dalla cottura. Macchine perfettamente conservate e funzionanti nel paleo-industriale nella Sala Montuschi, mentre nella Sala Santi Correnti documenti del 1154 dimostrano come in Italia si era scoperto, fin dal XII secolo, il modo di produrre e conservare la pasta. Nella Sala Cordeglio Penel sono esposti vari strumenti per fare la pasta a mano o per cucinarla e nella Sala Nutrizione è un piacere scoprire le sue molteplici virtù nutrizionali. E ancora al piano seminterrato personaggi celebri e curiosità sulla pasta e il rapporto con l'arte, il cinema e il teatro. Si racconta così una parte della storia dell'Italia attraverso la pasta, un cibo che è patrimonio culturale di altissimo valore, protagonista in un'antica liturgia: la ritualità familiare del pranzo. Oltre al percorso espositivo il museo organizza seminari dedicati alla qualità e alla gestione della qualità industriale delle paste alimentari per favorire la conoscenza in ordine agli aspetti alimentare-dietetico, qualitativo- nutrizionale, qualitativo-produttivo e centro di cultura. La sede è a Palazzo Scanderbeg che si affaccia sull'omonima piazzetta nel centro di Roma, ai piedi del Quirinale, vicinissimo a Fontana di Trevi. Aperto ogni giorno e domenica ore 9.30 - 17.30 P.zza Scanderberg, 117 00187 Roma Tel. 06 6991119 6991120 Fax. 06 6991109 www.pastainmuseum.com Sonia Tarantola