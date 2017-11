L’ottuplice sentiero sentiero delle imprese etiche

L'Ottuplice Sentiero, il Nobile, il memorabile insegnamento del Buddha Gautama, è una testimonianza di saggezza valida ancora e soprattutto ai giorni nostri in cui l'Uomo avverte un bisogno di maggior consapevolezza del senso morale del suo agire. Le parole umane dell'Illuminato hanno preceduto di cinque secoli quelle divine del Cristo preparandone il terreno e sia le une che le altre sostengono l'Umanità nel suo percorso evolutivo.

I petali del fior di loto, gli stakeholder:

Retta visione, l'azienda Retto proposito, i portatori del capitale Retta parola, i clienti Retta azione, l'ambiente Retta condotta di vita, i lavoratori Retto sforzo, l'impegno sociale Retta memoria, i fornitori Retta riflessione, le istituzioni

Il diagolo tra il Buddha e i suoi discepoli

Quando il Buddha si trovava a Sarnath, nel parco dei Daini di Isipatana, disse questo ai suoi cinque discepoli che lo interrogavano...

Ananda Maestro, perché quando più persone sono chiamate a parlare di un'esperienza vissuta nel medesimo momento, ciascuno di loro la racconta in modo diverso?

Buddha Perché sono le esperienze individuali del passato che condizionano e fanno percepire in modo diverso quel fatto: la rappresentazione quindi non è oggettiva, ma soggettiva.

Sariputta Quale strada occorre percorrere per giungere ad una rappresentazione oggettiva?

Buddha E' possibile ottenere una rappresentazione oggettiva se in ciò che si percepisce si ricerca e si trova il concetto.

Mogallana Cos'è il concetto?

Buddha E' la legge universale, la legge che non deriva dai sensi, ma da ciò che lo spirito trova dentro di chi è riuscito a cogliere l'essenza.

Kassapa Allora i nostri sensi, che elaborano in continuazione giudizi ed opinioni, non sono veritieri?

Buddha No. Non lo sono perché sono frutto di una condizione di coscienza ordinaria, quella di cui è dotato l'Io inferiore. E' la coscienza di chi non ha capacità di vero ascolto perché è tutto proteso a contrastare l'opinione dell'altro, anziché cogliere dalle sue parole il significato che lui ripone in esse, facendo silenzio interiore.

Sariputta Il silenzio interiore è l'unico atteggiamento che consente il vero ascolto dell'altro?

Buddha Sì, il silenzio interiore è l'unico atteggiamento chelo consente.

Ananda Maestro, tu parli di Io inferiore. Questo tuo dire evoca dunque un altro Io.

Buddha Ananda, sai bene a quale Io alludono le mie parole.

Upali Maestro, ti prego, parlaci ancora di quell?Io che a ha a che fare con i sensi.

Buddha La retta visione delle cose è dell'Io superiore, non di quello inferiore, empirico, che crede di vedere ma che in realtà non vede, immerso com'è in un mare in tempesta le cui gigantesche onde nascondono la vista della riva. La retta visione, infatti, non è di chi, travolto dalle onde, pensa solo a sé e non a ciò che è fuori di sé. Questo qualcosa può essere colto solo quando ci si unisce allo spirito universale anando il contrasto che continuamente esiste fra il nostro Io egoico ed il mondo. Per accogliere il mondo, nell'unico modo giusto, occorre, infatti, ascoltare senza pregiudizi e preconcetti, senza le interferenze dei moti dell'anima, senza le passioni, le brame, i desideri, le antipatie e le simpatie, senza contrapposizione alcuna.

Upali Com'è possibile non far agire dentro di noi i moti dell'anima?

Buddha Lasciando agire su di noi un altro organo di percezione che non fa parte dei sensi esteriori.

Mogallana Cos'è questo diverso organo di percezione?

Buddha E' l'Occhio Fedele che lascia entrare dentro di noi l?immagine esatta del mondo.

Kassapa Com'è possibile dotarsi di un Occhio Fedele?

Buddha Sdoppiandosi, osservandosi mentre si agisce, guardandosi dal di fuori e ricercando nel proprio agire i moti dell?anima per trasformarli.

Sariputta Ma questo non è facile.

Buddha No non lo è; ma è l'unico modo possibile per raggiungere la giusta visione, la retta rappresentazione. Cioè, per cercare e scoprire il bello, il buono ed il vero in tutto ciò che facciamo: l?archetipo spirituale, il concetto primo di una qualunque cosa del mondo.

Ananda Anche il concetto primo ispiratore di ogni attività economica?

Buddha Sì, anche il concetto primo ispiratore di ogni attività economica.

Ananda Ma non è il profitto il concetto primo, ispiratore di ogni attività economica?

Buddha Confonderesti la circolazione sanguigna dell'uomo con lo scopo per cui quell'uomo esiste?

Ananda No, di certo. Considero il sangue un mezzo, non lo scopo.

Buddha Allora, così come consideri il sangue un veicolo e cerchi altrove il concetto primo dell?uomo, non fermare il tuo pensiero sul profitto ma abbi una giusta rappresentazione di ciò che ogni attività economica persegue.

Ananda E' il vero, il bello ed il buono dunque ciò che ogni attività economica dovrebbe conseguire?

Buddha Sì.

Ananda Come possono uomini impegnati in attività economiche conseguire il vero, il bello ed il buono?

Buddha Cercando dentro di sé.

Mogallana E se non tutti cercheranno?

Buddha Chi cercherà, troverà anche per chi non cerca.

Mogallana E se fosse uno solo a cercare?

Buddha Se anche fosse uno solo a cercare, troverebbe anche per tutti gli altri.