Il numero uno

Erwin Lester deve primeggiare. E' un imperativo che gli fa da pungolo. Dev'essere primo su tutti e su tutto. Persino rispetto a se stesso. Domina l'automobile e la pista, Erwin, e si sente padrone del mondo. Solo così si sente felice e appagato. A dispetto di ciò che il titolo può far pensare, questo è un romanzo di uomini, non solo di automobili. Certo, ci sono le automobili. Ci sono le piste. Ci sono i contratti con le grandi case automobilistiche. Ma c'è dell'altro. C'è qualcosa che va curato, coltivato, che ha bisogno di più attenzioni. Sono i sentimenti. E' l'affetto. E' l'amore. Erwin lo scoprirà, a caro prezzo, ma lo scoprirà. La passione di Erwin per le corse automobilistiche si dimostrerà distruttiva… Una passione nel senso proprio del termine. Erwin patirà infatti le conseguenze delle sue scelte professionali e le pagherà con la desolazione. Sarà il numero uno infatti a dominare la sua auto, ma non potrà essere il numero uno nella vita della moglie Gloria. E chi meglio di un ex pilota poteva raccontare la vita delle gare automobilistiche? Già, perché l'autore, Hans Ruesch, fu negli anni Trenta un importante pilota e visse intensamente l'esperienza delle corse. Così vita reale e fantasia del romanzo si uniscono regalando a noi lettori un'avvincente storia d'amore e passione, dai contorni quanto mai reali e attuali.