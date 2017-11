Il nuovo manuale di musicoterapia

Da sempre l'essere umano pratica la musicoterapica: se ne avvantaggiava già agli albori della civiltà, quando l'arte del suono sconfinava nel rito e nella magia. A maggior ragione vuole beneficiarne nella nostra epoca, in cui, sull'onda della riscoperta del binomio mente-corpo, molte medicine alternative utilizzavano suoni e melodie per favorire nei pazienti il recupero dell'equilibrio psicofisico. Ma come selezionare le musiche più adatte e i generi più adeguati all'uso terapeutico? Come individuare i campi di applicazione in cui la musicoterapica trova successo? A queste e ad altre domande rispondono con competenza i due autori che presentano i vantaggi del metodo della musicoterapia immaginativa insegnando come ascoltare i suoni e soprattutto che cosa ascoltare per ottenere un effetto rilassante, emozionale, catartico. "Il nuovo manuale di musicoterapia" si rivolge sia a chi ama trarre piacere dalla musica per poterne avere un ascolto terapeutico, sia a chi è interessato a intraprendere un cammino professionale legato alla musicoterapica e vuole conoscere in dettaglio come si svolge una seduta e come si ottengono da essa i migliori risultati.